الموافقة على «ضوابط» بيع الإجازات وإلغاء فحص الـ «PCR» للمعلمين والطلبة الأكبر من 16 عاماً غير المحصنين

تحسّن الوضع الوبائي.. ودعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي السبت 21 مايو المقبل

مجلس الوزراء عن استجواب رئيس الوزراء : الاستجواب حق كفله الدستور للنائب ضمن الأطر والقنوات الدستورية والقانونية

مجلس الوزراء يرحب بالنائب الأول وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع



النائب الأول يعبر عن عظيم تقديره للثقة الغالية التي تشرفا بنيلها من حضرة صاحب السمو

مجلس الوزراء يدين ويستنكر حادث الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة الذي تعرضت له مصفاه تكرير البترول في الرياض

المجلس يدين ويستنكر الهجوم الصاروخي الذي إستهدف مدينة أربيل



دعم ومساندة الحكومة الكامل لوزير الأشغال







مريم بندق

اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين الشيخ نواف سعود الصباح نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الجديد لمدة ثلاث سنوات. والمكون من أسعد السعد ومناف الهاجري، ويوسف القبندي وفاضل صفر، إضافة إلى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، ووكيل وزارة المالية، والأمين المساعد للشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. هذا، و‏نظراً لرغبة محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل في عدم التجديد له، فقد قرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بتعيين باسل الهارون محافظاً للبنك بدرجة وزير لمدة ٥ سنوات اعتباراً من 1/4/2022. وأعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة

لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء أعطى ضوءا أخضر للموافقة على صرف 3000 دينار مكافأة لكل متقاعد في جلسة الخميس. ووافق المجلس في جلسته أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد على «ضوابط» السماح للموظفين ببيع جزء من إجازاتهم الدورية لصرف بدل نقدي عن جزء من رصيد الإجازات. وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ان الضوابط تتضمن الا تقل خدمة الموظف عن 5 سنوات عمل، وألا يقل رصيده عن 30 يوما بعد صرف البدل النقدي. هذا، وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن السماح ببيع الإجازات سيكون متاحا لجميع الموظفين باستثناء المعينين الجدد. ووافق المجلس على تنفيذ توصية وزارة الصحة بإلغاء فحص الـ «PCR» للمعلمين والطلبة الأكبر من 16 عاما غير المحصنين.

بيع الإجازات لجميع الموظفين باستثناء المعينين الجدد.. و شرطان أساسيان للموافقة

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء"، أن السماح ببيع إجازات الموظفين سيكون متاحا للجميع باستثناء المعينين الجدد.

وبينت ان شرطين اساسيين للموافقة، الأول: الا تقل خدمة الموظف عن 5 سنوات عمل، والثاني: لا يقل رصيد للموظف عن 30 يوما بعد صرف البدل النقدي .

مجلس الوزراء: إلغاء فحص الـ "PCR" للمعلمين والطلبة الأكبر من 16 عاماً غير المحصنين

وافق مجلس الوزراء على تنفيذ توصية وزارة الصحة بإلغاء فحص الـ "PCR" للمعلمين والطلبة الأكبر من 16 عاما غير المحصنين.

مجلس الوزراء اعتمد تعيين الرئيس التنفيذي ومجلس إدارة "البترول"

اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الجديد لمدة ثلاث سنوات.

وسيضم مجلس ادارة المؤسسة الجديد كلا من : الشيخ نواف سعود الصباح نائباً لرئيس مجلس الادارة ورئيساً تنفيذياً لمؤسسة البترول الكويتية، وعضوية كل من مناف الهاجري ، وفاضل صفر ، وأسعد السعد ، ويوسف القبندي ، والعضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار بصفته ، بجانب وكيل وزارة المالية بصفته ، و الأمين المساعد لمجلس الوزراء بصفته.

مجلس الوزراء: ضوء أخضر لصرف 3000 دينار مكافأة المتقاعدين في جلسة الخميس

أعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" ان مجلس الوزراء اعطى ضوءا اخضر للموافقة على صرف 3000 دينار مكافأة المتقاعدين في جلسة الخميس .

مجلس الوزراء وافق على "ضوابط" بيع الإجازات

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباحالخالد على ضوابط السماح للموظفين ببيع جزء من إجازاتهم الدورية والذي يهدف إلى صرف بدل نقدي عن رصيد الإجازات.

وأعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة طارق المزرم ان الضوابط تتضمن ألا تقل خدمة الموظف عن 5 سنوات عمل وألا يقل رصيد الموظف عن 30 يوماً بعد صرف البدل النقدي.

"ديوان الخدمة" : ستتوالى ترشيحات جديدة للعمل في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية بعد إعلان ترتيب الباحثين عن عمل في 1 أبريل و ترشيح 2500 كويتي للعمل من التربويين والتخصصات النادرة

أعلن مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية، ان ترشيحات جديدة للعمل ستتوالى في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية بعد إعلان ترتيب الباحثين عن عمل في 1 أبريل .

وقال ان ترشيح 2500 كويتي من المسجلين بنظام التوظيف المركزي، أغلبهم من أصحاب المؤهلات النادرة التي تحتاج لها الجهات الحكومية اضافة إلى خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية من التربويين.

الكويت في طريقها لتسجيل صفر إصابات بـ"كورونا "

شددت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ"الأنباء" على تحسن ملحوظ جدا في مستجدات الوضع الصحي في دولة الكويت، والذي يشهد إنخفاضاً في أعداد الإصابات بڤيروس كورونا ومن يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة.

وأكدت المصادر ان حرص الجميع من مواطنين ومقيمين على الالتزام بالاحترازات الصحية وتلقي التطعيم ساهم بشكل أساسي في الوصول إلى المناعة المجتمعية التي ستؤدي الى ان الكويت في طريقها لتسجيل صفر إصابات بڤيروس كورونا بإذن الله.

توصيات بتخفيض مدة الحجر للمصابين والمخالطين المحصنين وغير المحصنين

ينظر مجلس الوزراء في تخفيض مدة الحجر المنزلي عن المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم في ضوء توصيات لجنة "طوارئ كورونا" بتخفيض مدة الحجر المنزلي للمصابين والمخالطين من مكتملي التحصين، وغير مستكملي التحصين وغير المحصنين، والتي تتفاوت الآن بين 7 و10 و14 يوماً، وربط ذلك بثبوت "سلبية" فحص الـ"PCR".

وأكدت مصادر مطلعة أن التوصيات تتماشي مع قرارات مجلس الوزراء بإلغاء الحجر المنزلي لمكتملي التحصين القادمين إلى البلاد، وربطه بسلبية الفحص لدى غير مكتملي التحصين إلى جانب تخفيف القيود مثل عودة رص الصفوف في المساجد، فضلاً عن عودة الطلبة للمدارس الأصغر من 16 عاما دون الحاجة إلى إجراء فحص PCR.

والسماح بدخول المجمعات التجارية لغير المطعمين، و السماح أيضاً لهذه الفئة بالسفر إلى الخارج ، وإلغاء فحص "PCR" قبل الوصول إلى البلاد للمحصنين.

انفراجة للمعلمين والطلبة : " الصحة " وافقت على توصية بإلغاء فحص الـ “PCR “

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء"، ان وزارة الصحة وافقت على توصية بإلغاء فحص ال “PCR “ للمعلمين والطلبة الأكبر من 16 عاما غير المحصنين.

ويستلزم العمل بتوصية " الصحة " رفعها إلى لجنة طوارئ كورونا ومن ثم موافقة اللجنة عليها ومخاطبة مجلس الوزراء ليتسنى إصدار قرار بذلك.

من الأهمية ذكر ان مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا طبق اعتبارا من 20 فبراير الماضي نص على الاشتراطات الصحية الخاصة بالحضور إلى المدارس وتضمن إلغاء فحص ال “ PCR “ الأسبوعي لغير المحصنين عند الحضور للمدارس للأطفال دون سن ال 16 عاما وأبقى على شرط الفحص للمعلمين والأطفال الأكبر من 16 عاما غير المحصنين.

فيما يلي تفاصيل بيان مجلس الوزراء :

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بما يلي:

رحب سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع باسمه وباسم أخته وإخوانه الوزراء بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، معربا عن شكره وتقديره لقبولهما المشاركة في تحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة المهمة والدقيقة، ومتمنيا لهما النجاح والتوفيق في أداء مهامهما الجسيمة وكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين.

ورد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بكلمة باسمه وباسم أخيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، عبر فيها عن عظيم تقديره للثقة الغالية التي تشرفا بنيلها من صاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا حرصهما على بذل أقصى الجهد لتحقيق ما يصبو إليه الجميع وبمعاونه زملائهما الوزراء.

ثم أحاط وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد المجلس علما بنتائج مشاركته في أعمال الدورة الـ 157 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية التي عقدت في القاهرة مؤخرا، والتي سلمت الكويت خلالها رئاسة المجلس للدورة الحالية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة د.خالد السعيد حول مؤشرات تقييم الوضع الوبائي في الكويت، والذي يشهد تحسنا كبيرا بفضل الله تعالى.

وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي، وذلك يوم السبت 21 مايو 2022 ورفعه لصاحب السمو.

واعتمد مجلس الوزراء كذلك مشروع مرسوم بتعيين أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي:

1 ـ الشيخ نواف سعود الناصر الصباح ـ نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية.

2 ـ أسعد أحمد عيسى السعد ـ عضوا.

3 ـ يوسف خالد يوسف القبندي ـ عضوا.

4 ـ د.فاضل صفر علي صفر ـ عضوا.

5 ـ مناف عبدالعزيز الهاجري ـ عضوا.

وقرر المجلس رفع مشروع المرسوم لصاحب السمو.

ونظرا لرغبة محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد يوسف الهاشل في عدم التجديد له، فقد قرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بتعيين باسل أحمد سالم الهارون محافظا لبنك الكويت المركزي، بدرجه وزير لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1/4/2022، ورفعه الى صاحب السمو، متمنيا له النجاح والتوفيق.

وفي هذا الصدد، عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لجهود د.محمد يوسف الهاشل خلال فترة تولية لمنصب محافظ البنك المركزي.

من جانب آخر، أبَّن مجلس الوزراء عضو مجلس الأمة السابق المرحوم بإذن الله تعالى غنام الجمهور الذي وافاه الأجل المحتوم في الأسبوع الماضي، والمجلس إذ يستذكر جهود الفقيد المخلصة ودوره البارز في الحياة البرلمانية السياسية وعلى مختلف الأصعدة لخدمة قضايا وطنه، ليتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من الأعضاء د.حسن جوهر ومهند الساير وخالد العتيبي بتاريخ 9/3/2022 والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة.

واستعرض المجلس المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب وذلك من مختلف الجوانب الدستورية والقانونية والفنية، وقد أكد مجلس الوزراء على أن الاستجواب حق كفله الدستور لعضو مجلس الأمة، وذلك ضمن الأطر والقنوات الدستورية والقانونية، وبما يحقق الأهداف المشتركة التي تخدم المصلحة العامة وتكرس الممارسة البرلمانية السليمة وفقا لأحكام الدستور والقانون.

كما استعرض ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي إثر مناقشة الاستجواب الموجه لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى من العضو عبدالله المضف من تقدم عشرة أعضاء بطلب طرح الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب، وتحديد جلسة يوم الأربعاء الموافق 16/3/2022 كجلسة خاصة لنظر هذا الطلب.

وقد أشاد مجلس الوزراء بردود وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب وتفنيده بجداره وكفاءة محاور الاستجواب، وأكد مجلس الوزراء على دعم ومساندة الحكومة الكامل معه ومؤازرته لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري.

من جانبه، أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم موافقة مجلس الوزراء امس على مشروع مرسوم صرف مقابل نقدي لموظفي الجهات الحكومية لرصيد الإجازات الدورية أثناء فترة الخدمة.

وقال المزرم، في تصريح لـ«كونا» و«تلفزيون الكويت»، ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع المرسوم يأتي بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بشأن استفادة موظفي الجهات الحكومية بصرف مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.

وأضاف ان تعديل المادة 41 من مشروع المرسوم الصادر في شهر ابريل من عام 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية يهدف إلى صرف بدل نقدي لموظفي الجهات الحكومية عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.

وأوضح ان مشروع المرسوم يقضي بأن «لا تقل خدمة الموظف في الدولة عن خمس سنوات عمل ولا يقل رصيد إجازات الموظف بعد صرف البدل النقدي عن 30 يوما».

وبيّن ان سمو رئيس مجلس الوزراء وجه مجلس الخدمة المدنية إلى وضع قواعد وشروط للاستحقاق والصرف.

وذكر ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

إدانة الهجومين على مصفاة تكرير بترول في السعودية وأربيل

بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لحادث الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة الذي تعرضت له مصفاه تكرير البترول في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا، مؤكدا أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان لا يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة فحسب وإنما يستهدف أيضا الإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والتأثير على الاقتصاد العالمي، كما أكد مجلس الوزراء وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها. كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل في كردستان العراق والذي أدى إلى خسائر مادية وبشرية، مؤكدا تضامن الكويت مع جمهورية العراق الشقيق وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.





