أسامة أبوالسعود



ترأس وكيل وزارة الأوقاف م.فريد عمادي وفد الكويت المشارك باجتماع اللجنة الدائمة للمختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الخامس والعشرين، يوم الخميس الماضي الموافق 10 الجاري عبر الاتصال المرئي.



وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من أوراق العمل المقدمة من الكويت ومنها «مشروع مذكرة التفاهم بين دول المجلس في مجال الشؤون الإسلامية».



والورقة الثانية التي قامت الكويت بتقديمها «الرؤية المستقبلية المشتركة لوزارات والشؤون الإسلامية»، وتوصلت اللجنة إلى رفع ورقة الرؤية المستقبلية إلى الاجتماع القادم لمساعدي الوزراء، تمهيدا لرفعها إلى الوزراء المختصين والتوصية باعتمادها.



كما شهد الاجتماع مناقشة الورقة المقدمة من الأمانة العامة للأوقاف حول «عرض التجارب عبر تقنية الاتصال المرئي»، وغيرها من الأوراق المقدمة من أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمقترح مكافحة الإرهاب المقدم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، حيث توصلت اللجنة الى رفع ورقة مكافحة الإرهاب إلى الاجتماع القادم لمساعدي الوزراء تمهيدا لرفعها إلى الوزراء المختصين والتوصية باعتمادها، إضافة إلى مقترح إقامة يوم عالمي للوقف، وقد خرجت التوصية باستكمال الدراسة حول المقترحات المقدمة.



وضم وفد الكويت المستشار د.عبدالسلام الفيلكاوي، ومدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية - الأمانة العامة للأوقاف لينة المطوع ومدير إدارة مكتب وكيل الأوقاف سامي محمد العازمي، ومراقب إدارة مكتب الوكيل عيد خميس الشمري.