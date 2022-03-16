مفرح الشمري



يواصل المخرج خالد جمال تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل الاجتماعي «حضرة الموقف» للمؤلف عبدالله الرومي ومن إنتاج شركة ابيز برودكشنز للإنتاج الفني والذي سيعرض على منصة شاهد vip وقناة mbc دراما وتلفزيون الشارقة وتلفزيون الظفرة في رمضان المقبل.



المسلسل يجمع عملاقتين في الحركة الفنية الكويتية والخليجية هما رائدة الفن الخليجي مريم الصالح والفنانة القديرة هيفاء عادل، وذلك بعد غياب طويل، وهذا يحسب للجهة المنتجة للمسلسل التي تحرص دوماً على تواجد كبار النجوم في أعمالها الفنية.



مسلسل «حضرة الموقف» الذي يقع في 30 حلقة، تدور أحداثه بين الماضي والحاضر، سنعيش مع أحداثه ومواقفه الاجتماعية الكثيرة.



حلاوة بعض الأيام التي ربما نسيناها بسبب كثرة الأحزان واحيانا بسبب القسوة والمرارة من أقرب الناس ومن بعض البشر التي تجعلنا نجفى من دون ذنب بسبب من يعيش حولهم ويسكن في قلوبهم التي تدفعنا للانتقام منهم أو نضرهم ونترك أثرا في نفوسهم بسبب تلك المضرة.



أحداث المسلسل تدور حول «نورة» التي تجسد شخصيتها الفنانة زهرة الخرجي، وهي امرأة قوية صاحبة نفوذ يملك زوجها المتوفى شركة ألماس كبيرة يديرها ابنها «ناصر» الذي يجسد شخصيته الفنان محمد الدوسري، وهو شخص مغرور والأقرب لأمه «نورة» ويكره «يوسف» الذي يجسد شخصيته الفنان عبدالله التركماني الذي يعيش على تجارة الألماس وهو شخص طيب يحب الخير للجميع، ولكنه لا يسلم من حقد ناصر عليه.



ثأر «نورة»



«فاطمة» التي تجسد شخصيتها الفنانة هيفاء عادل بنت «حصة» التي تجسد شخصيتها الفنانة مريم الصالح، تحاول نورة بكل قوتها محاربة فاطمة لأنها منافستها الوحيدة في الجمعية النسائية التي تخص نساء المجتمع الراقي، ولكن فاطمة تواجهها بقوة حتى لا تهدم اسم عائلتها وبعدها تتوالى الأحداث الشيقة لهذا المسلسل الدرامي ما بين العاطفة والخيانة المؤلمة.



يشارك في المسلسل نخبة من الفنانين مثل عبدالعزيز الحداد وهبة الدري وعبير أحمد وليالي دهراب وكفاح الرجيب ونواف العلي وحسن عبدال وعزيز مندني ومنصور البلوشي ونور جمال ومشاري الفريح وسارة القبندي.