مفرح الشمري



خسر الوسط الثقافي والفني بالمملكة العربية السعودية بشكل خاص وخليجيا وعربيا بشكل عام واحدا من رواده الذين لا يعوضون، وذلك بوفاة مدير عام جمعية الثقافة والفنون بالاحســـاء المخـــرج المسرحي القدير علي الغوينم، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية حادة.



الراحل علي الغوينم (بوعبدالرحمن) من المسرحيين السعوديين الرواد الذي تتلمذ على يده العديد من الفنانين السعوديين العاشقين للمسرح مثل الفنان إبراهيم الحساوي وغيره، ورحيله ليس سهلا على أحبائه خصوصا الفنانين الشباب الذين تدعمهم جمعيــة الثقافــــة والفنون بالأحساء، «بوعبدالرحمن» رجل محب للجميع ونبيل وصاحب مواقف مشهود لها في الشأن المسرحي.



رحم الله مخرجنا الكبير علي الغوينم وأدخله فسيح جناته، وندعو الله أن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان (إنا لله وإنا إليه راجعون).