أحمد الفضلي



انتهى الفنان فيصل العميري من تصوير كل مشاهده الخاصة بأحدث اعماله الفنية والمتمثلة بالمسلسل التراثي الدرامي «محمد علي رود» في نسخته الثانية والتي صورت في الكويت وبمشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية ومنهم من كان مشاركا في النسخة الاولى للعمل الذي عرض في رمضان ما قبل الماضي وحصد نسبة مشاهدة كبيرة.



من جانبه، أعرب العميري عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذا العمل الذي يضم كوكبة من النجوم وتم تصويره بطريقة احترافية بالاضافة لوجود نص جيد يخدم الفنانين المشاركين في العمل، مضيفا ان المسلسل سيكون ضمن الاعمال التي ستحقق نسبة مشاهدة عالية في رمضان المقبل خصوصا ان هناك شريحة كبيرة من المشاهدين لديهم شغف كبير بالاعمال التراثية التي يتم تنفيذها بإنتاج جيد لتظهر كعمل تراثي يليق بالقيم التراثية والأعمال الفنية الكويتية.



وعن دوره في العمل، ذكر العميري من خلال تصريح خاص لـ «الأنباء» انه يجسد شخصية «المجدي» الخاص بمحمل الفنان القدير محمد المنصور وأثناء وجودي بالمحمل يطبع في مكان قريب من مدينة زنجبار ما يجعلني مجبورا على البقاء في المدينة لفترة ليست بالقصيرة، الامر الذي يترتب علية تعرضي للعديد من الامور التي يتم تنفيذها في سياق درامي مشوق، اتمنى ان يعجب المشاهدين خصوصا انني من الفنانين الجدد في هذا العمل حيث لم اشارك في النسخة الاولى.



والجدير بالذكر ان مسلسل «محمد علي رود» الجزء الثاني من تأليف الكاتب محمد انور وإخراج جاسم مهنا ومن انتاج المنتج عبدالله بوشهري، وقد يعرض عبر تلفزيون الكويت وعدد من القنوات الفضائية المحلية والخليجية.