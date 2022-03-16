السفير الفلسطيني: جاهزون لتزويد وزارة التربية بالمعلمين وبما يحتاجون من أعداد

أسامة دياب



قال الأمين العام بالإنابة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.عيسى الأنصاري ان المكون الثقافي العربي المشترك الذي تفخر به الكويت ونسعد به يدعم القضية الفلسطينية في جميع المجالات.



وأضاف الأنصاري في تصريح صحافي على هامش حضوره ورعايته معرض التراث الفلسطيني الذي افتتح صباح امس بحضور عدد كبير من السفراء العرب والأجانب، لا شك أن الموروث الثقافي يعتبر امتدادا عميقا لوجود هذا الشعب، ونحن بهذه المناسبة نرى عمق التراث الفلسطيني من خلال الأدبيات الموجودة من كتب وشعر وتطريز وملابس وجميع أنواع الأعمال اليدوية والأكل الفلسطيني، وجميعها رموز تدل على عمق الحضور التاريخي والثقافي للشعب الفلسطيني. وبخصوص احتواء الكويت لبعض الشخصيات الثقافية الفلسطينية البارزة في السابق، قال الأنصاري ان الكويت من الدول العربية التي احتضنت ودعمت منذ بواكير ظهور القضية الفلسطينية هذا الشعب الكريم، وعنيت بمساندته بكل الطرق ومساندة كل القرارات الدولية التي نصت على احترام الحقوق الفلسطينية واحترام المصير المشترك لهذه الأرض الطيبة.



وعن احتضان بيت السدو للفعاليات الثقافية العربية والأجنبية، قال الأنصاري: بيت السدو جهة لها تعاون مشترك مع المجلس الوطني، حيث يحتضن مقر هذه الجمعية ويدعمها في جميع المناسبات ويشارك معها داخل وخارج الكويت، إيمانا منه بأن هذا الجهد لبيت السدو المتنوع من خلال الأعمال اليدوية هو جهد يعبر عن الأصالة والعمق التراثي للكويت وللعالم العربي بشكل عام.



وعن نشاطات المجلس بعد عودة الحياة الطبيعية، قال: بواكير العودة ستنطلق تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وحضور وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين في 21 الجاري بفعاليات مهرجان القرين الثقافي، والذي سينتهي نهاية شهر مارس وبعدها تبدأ إحياء المهرجانات الصيفية، ثم نستقبل نهاية العام عودة معرض الكتاب الدولي، وستعود الحياة الطبيعية لأن الثقافة هي وجه الكويت، والديبلوماسية الثقافية هي إحدى الأوراق التي تشارك بها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية داخل وخارج الكويت.



ومن جانبه، قال سفير دولة فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب ان هذا المعرض ليس الأول الذي يقام بالكويت، وهو معرض سنوي يهدف إلى الحفاظ على التراث الفلسطيني جيلا بعد جيل، ويأتي في مرحلة استطاعت فيها فلسطين تسجيل التطريز الفلسطيني في اليونيسكو خاصة بعد المحاولات الإسرائيلية لسرقة هذا التراث، وكان سبب التحرك عندما قاموا بطلب من مسابقة ملكات جمال العالم ان يرتدين الثوب الفلسطيني، وتم الرد عليه من خلال تسجيل هذا التراث الهام في اليونيسكو، ونحن نفتخر بهذا الإنجاز.



وحول حضور عدد كبير من السفراء من مختلف الدول الأوروبية والأفريقية وأميركا اللاتينية، قال السفير طهبوب ان الدول الأوروبية جميعها متضامنة مع القضية الفلسطينية منذ زمن طويل، والحضور الأوروبي الكثيف هو نوع آخر من التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته، ونحن ندرك تماما ان جميع دول العالم تؤمن بالقضية الفلسطينية وعدالتها، ولكن لاعتبارات سياسية معينة لا يتم التعبير عن هذا الموقف بكل وضوح، ولكن هذا الوجود بالنسبة لنا هو دعم آخر وإسناد آخر من دول العالم.



وأضاف ان التواجد خلال افتتاح المعرض بمشاركة سفراء أو من ينوب عنهم من أميركا اللاتينية وأفريقيا وأستراليا ومن جميع أنحاء العالم يدل على ان القضية الفلسطينية هي محط الاهتمام الأول لأنها هي مفتاح السلام في المنطقة وفي العالم.



وحول الجديد في العلاقات الكويتية - الفلسطينية، قال: دائما بيننا وبين الكويت ليس هناك جديد او قديم، فما بيننا هو موقف واحد وثابت مبني على مر السنوات الطويلة، وتشرفنا بحضور د.عيسى الأنصاري الأمين العام بالإنابة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وما عبر عنه خلال جولته في هذا المعرض، هو تعبير لكل كويتي، وسعدنا أيضا بحضور الشيخة الطاف سالم العلي، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا.



وأضاف ان هذا التواجد يعكس العلاقة الكويتية - الفلسطينية ويعكس ان الكويت وفلسطين بلد واحد، وأن الشعب الفلسطيني والشعب الكويتي على علاقة أزلية ومتجذرة، وليست مرهونة بالظروف أو بمراحل معينة.



وحول الجديد في استقدام معلمين من فلسطين، وإذا ما كان قد حدد موعدا لزيارة لجنة وزارة التربية إلى رام الله، قال: حتى اللحظة لم نتلقَ أي إشعار من وزارة التربية والتعليم لتحديد لجنة للذهاب إلى هناك، لكننا في فلسطين جاهزون لتزويد وزارة التربية بالمعلمين وبالأعداد التي ترغب بها.



وحول إذا ما كانت هناك زيارات رسمية لمسؤولين من فلسطين إلى الكويت، قال طهبوب: لا زيارات في القريب، لأن رمضان على الأبواب، وبالتالي لا جديد في هذا المجال.