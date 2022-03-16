بشرى شعبان



كشفت مصادر خاصة في الشؤون لـ«الأنباء» عن اعتماد ديوان الخدمة المدنية صرف مستحقات الصفوف الأمامية لموظفي الوزارة وتبليغ المستحقين بذلك، متوقعة أن تحول لحساباتهم غدا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت المصادر عن بدء قيام الفرق الطبية المنزلية بالزيارات الدورية للمسنين في منازلهم بعد اجازة عيد الفطر، موضحة ان الادارة المعنية تقوم خلال هذه الفترة بتجهيز السيارات واعتماد الكشوفات ووضع البرامج الخاصة بالزيارات في كل المحافظات عبر وحدات الخدمة المتنقلة بالمناطق.

وبينت المصادر ان قطاع الرعاية الاجتماعية اعد برنامجا خاصا لشهر رمضان المبارك يتضمن العديد من الانشطة الدينية من جلسات تحفيظ القرآن وإقامة الشعائر الرمضانية مثل صلاتي التراويح والقيام والافطار الجماعي واحتفالات القرقيعان، لافتة الى ان مشاركة الجهات الخارجية من جمعيات وفرق تطوعية ما زالت قيد الدراسة لاتخاذ اللازم قبل بداية الشهر الفضيل.