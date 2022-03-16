أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» يوسف كاظم عن انضمام وزارة المواصلات إلى الجهات الحكومية الرسمية المتواجدة عبر التطبيق من خلال خدمة دفع وتسديد الفواتير ومديونيات الخدمات الهاتفية. وقال كاظم إن «المواصلات» قدمت إضافة مهمة عبر «سهل» تتمثل في إمكانية اطلاع المستخدم للتطبيق سواء كان مواطنا أو مقيما على بياناته الأساسية المسجلة في الوزارة وإجمالي المديونيات المالية من خلال قائمة البيانات، بالإضافة الى إمكانية التعرف على قيمة الفواتير المستحقة على كل رقم هاتف مسجل باسمه، علاوة على إمكانية دفع الفواتير والمديونيات مباشرة عبر خانة الخدمات في التطبيق من خلال بوابة الدفع الالكتروني وفق رقم الهاتف الذي يرغب بسداد الفاتورة الخاصة به، كما سيظهر للمستخدم رسالة لإعلامه إذا لم يكن عليه أي مديونيات لصالح وزارة المواصلات. وأشاد بجهود فرق وزارة المواصلات التي تكللت بنجاح انضمام الوزارة كإضافة مهمة لبقية الجهات الحكومية المدرجة في خدمات «سهل».