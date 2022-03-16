عبدالهادي العجمي



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، ان تعميما صدر للوحدات العسكرية في الحرس الوطني برفع كشوف بأسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لمكافأة الأعمال الممتازة.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان الكشوفات سيتم رفعها إلى الشؤون المالية وإدارة الموارد فور الانتهاء منها تمهيدا لصرفها وإيداعها في حسابات مستحقيها.



وفي نفس السياق، وتأكيدا لما انفردت به «الأنباء»، بشأن صرف البدل النقدي، أوضحت المصادر ان البدل تم إيداعه في حسابات المتقدمين له من الضباط وضباط الصف والأفراد.