القاهرة - ناهد إمام



قال وزير التموين ‏والتجارة الداخلية المصرية د.علي المصيلحي، إنه للعام الثالث على التوالي يتم طرح ‏كوبونات شراء السلع للقادرين لتوزيعها على غير القادرين ‏بمناسبة شهر رمضان المبارك، لتلبية احتياجات ‏المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء ‏احتياجاتهم من السلع دون فرض.



وأضاف المصيلحي - في بيان - ان العامين السابقين شهدا نجاحا ‏كبيرا بعد توافر تلك الكوبونات بشركات الوزارة ومجمعاتها ‏الاستهلاكية، مشيرا الى أن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تطرح فئات الكوبونات (20 - 50 - 100) جنيه.



وأوضح أنه لن يتم استبدال أي كوبون بنقود، لافتا إلى أنه يتم استخدام الكوبون مرة واحدة، حيث إن البيع متاح لأي مواطن ‏وبأي كمية.‏من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية أحمد حسنين إن الكوبونات متوافرة بالمراكز ‏الرسمية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المصرية لتجارة الجملة - العامة لتجارة الجملة - النيل للمجمعات الاستهلاكية - الأهرام للمجمعات الاستهلاكية - الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية - المصرية للحوم والدواجن - المصرية لتسويق الأسماك).