القاهرة - ناهد إمام
قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصرية د.علي المصيلحي، إنه للعام الثالث على التوالي يتم طرح كوبونات شراء السلع للقادرين لتوزيعها على غير القادرين بمناسبة شهر رمضان المبارك، لتلبية احتياجات المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء احتياجاتهم من السلع دون فرض.
وأضاف المصيلحي - في بيان - ان العامين السابقين شهدا نجاحا كبيرا بعد توافر تلك الكوبونات بشركات الوزارة ومجمعاتها الاستهلاكية، مشيرا الى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تطرح فئات الكوبونات (20 - 50 - 100) جنيه.
وأوضح أنه لن يتم استبدال أي كوبون بنقود، لافتا إلى أنه يتم استخدام الكوبون مرة واحدة، حيث إن البيع متاح لأي مواطن وبأي كمية.من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أحمد حسنين إن الكوبونات متوافرة بالمراكز الرسمية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المصرية لتجارة الجملة - العامة لتجارة الجملة - النيل للمجمعات الاستهلاكية - الأهرام للمجمعات الاستهلاكية - الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية - المصرية للحوم والدواجن - المصرية لتسويق الأسماك).