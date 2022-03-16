القاهرة - هناء السيد



شاركت مؤسسة أهل مصر للتنمية ممثلة في د.هبة السويدي رئيس مجلس أمناء المؤسسة في فعاليات المنتدى السنوي لاتحاد المستشفيات العربية الثالث والعشرين والذي عقد بالقاهرة، بمشاركة منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، وزارات الصحة العربية، منتدى السياسات الصحية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جمعيات ونقابات الرعاية الصحية في الدول العربية تحت رعاية جامعة الدول العربية.



وقامت د.السويدي بإلقاء كلمة خلال فعاليات الجلسة الخامسة، باليوم الثاني للمؤتمر، عن دور المرأة في قيادة المنظومة الصحية تحت عنوان «عندما تشرق، نشرق كلنا معها»، بحضور نسرين قطامش - المدير العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة الحسين للسرطان في الأردن، ود.أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة أبوظبي، ود.ليندا بدران رئيس شؤون الشركات للأسواق الناشئة شركة فياترس، د.كوثر محمود - رئيس نقابة التمريض المصري وعضو مجلس الشيوخ وأدارت الجلسة الحوارية ميرنا شماس - مدير التسويق ومدير تحرير مجلة المستشفى العربي، وكانت فاعليات الجلسة عن تحفيز قيادة المرأة في الصحة وتمكين المرأة في الرعاية الصحية، وتحدثت السويدي في كلمتها عن دور المرأة في إصلاح القطاع الصحي، وتوجهت بالشكر لكل من ساهم في إفساح المجال أمام «مؤسسة أهل مصر للتنمية»، لتكون حاضرة هنا ضمن الملتقى الثالث والعشرين، لاتحاد المستشفيات العرب.



وعبرت د.هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر، والتي تعتبر امتدادا لتكريمها خلال النسخة الماضية من الاتحاد، موضحة أن المؤتمر فرصة لإلقاء الضوء على القطاع الصحي المصري الذي يعتبر من النماذج المهمة في الإقليم الذي نعتز ونفتخر لما حققه من نجاحات مبهرة الذي يعتبر نموذجا عالميا في تحقيق التوازن الصحي والاقتصادي والذي استثمر الأزمة في تقوية وتطوير النظام الصحي بشكل غير مسبوق وساهم في مد يد العون بالأدوية والمستلزمات والأكسجين والخبرات لمعظم دول العالم في وقت الحاجة والآن مصر أصبحت من الدول المصنعة للقاحات المضادة لكوفيد 19، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت في مجال صحة المرأة.



وأضافت السويدي خلال كلمتها: «أن في مصر المرأة تمثل حوالي 42.4% من الأطباء البشريين، وأن 91% من طاقم التمريض الذين يعملون في وزارة الصحة من النساء، فالمرأة لها دور كبير وفعال في القطاع الطبي المصري ونتيجة لذلك نشاهد أسماء لامعة لطبيبات قدمن خدمات صحية وطبية عبر عملهن الدؤوب في سبيل تطوير المجال الطبي واكتشاف الأدوية وعلاج الكثير من الأمراض يشهد لها عبر التاريخ، وسيتم الاعتماد على المرأة بشكل كبير في مستشفى أهل مصر للحروق التي ستفتح أبوابها خلال الشهور المقبلة».