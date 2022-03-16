القاهرة - خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ود.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



كما وجه الرئيس السيسي، بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي والإعلان عنه في أقرب وقت، وقيام القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التموين وصندوق «تحيا مصر» بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك دعما للفئات الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كل السلع الغذائية الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم. وقد عرض وزير التموين، في هذا الإطار، موقف المخزون الاستراتيجي لكل السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكدا توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين، وقد وجه الرئيس السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.



كما أطلع الرئيس السيسي، على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار، وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ.



وأضاف المتحدث الرسمي أنه في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وجه الرئيس السيسي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصة القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق «تحيا مصر»، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية.