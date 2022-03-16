القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري د.سامي هاشم انه تقرر استيعاب وقبول جميع الطلاب الدارسين في الجامعات الأوكرانية والذين عادوا اضطراريا إلى مصر عقب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية دون شرط أو قيد وانه سيتم قبولهم في الجامعات الأهلية والخاصة.



وقال هاشم في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الجامعات الخاصة والأهلية ستقبل نحو 3200 طالب وطالبة، وأنه سيتم استكمال الجميع لسنوات الدراسة وأيضا الوضع نفسه بالنسبة للطلاب في السنوات النهائية وسيتم امتحانهم في الجامعات المصرية.



وأكد هاشم ان اللجنة تلقت تأكيدات من وزير التعليم العالي بذلك حرصا على مستقبل الطلاب المصريين وأنهم سيحصلون على شهادات التخرج من هذه الجامعات وهي شهادات معترف بها عربيا ودوليا.



وأشار رئيس لجنة التعليم البرلمانية إلى أن هؤلاء الطلاب يعتبروا من ضحايا الظروف الطارئة التي يمر بها العالم وأن هناك 3200 طالب مصري أصبحوا على حافة الهاوية ومخاوف من ضياع مستقبلهم بعد اشتعال ويلات الحرب وعدم قدرتهم في استكمال دراستهم وعودتهم إلى مصر بدون حلم الحصول على الشهادة.



وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي استجابت لطلبات أعضاء لجنة التعليم لتصحيح مسار دراسة هؤلاء الطلاب واستيعابهم بالجامعات المصرية حتى يتمكنوا من استكمال دراستهم.