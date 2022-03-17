القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب المصري، أن القرارات الأخيرة لدعم الفلاح في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي حرصا على صالح المواطن وتوفير مخزون استراتيجي آمن من محصول القمح خاصة في ظل الأحداث العالمية، لافتا إلى أن الرئيس يحرص على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير كل السلع الأساسية، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، موضحا أن موسم توريد القمح المنتج محليا سيبدأ أول أبريل بدلا من 15 أبريل. وأشار «الحصري» إلى أن منح المزارعين حافزا إضافيا لتوريد القمح يعد أكبر دليل لاتجاه الدولة لدعم الفلاحين وربط منح سماد مدعم للفلاح الذي يورد المحصول القمحي الخاص به سيسهم في زيادة الإنتاجية، خاصة ان المرحلة الحالية تتطلب من الفلاح أن يكون داعما ومساندا للدولة. وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أنه من خلال تواصله مع الجهات المختصة بالحكومة، فقد تم التأكيد على أنه ستتم إتاحة نقاط تسلم لمحصول القمح قريبة من المزارعين مما سيوفر مسافة وتكلفة النقل، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت زيادة سعر أردب القمح في شهر أكتوبر الماضي قبل بدء موسم الزراعة، مما أسهم في زيادة المساحة المزروعة للقمح وتشجيع الفلاحين على زراعة المحصول. وأشار إلى أن الرئيس السيسي يحرص على الوصول لأفضل إنتاجية بكل مستويات الإنتاج الزراعي والحيواني سعيا لتوفير الاحتياجات الغذائية للمواطن.