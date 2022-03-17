القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تم ترويجه من أنباء غير صحيحة بشأن صدور قرار بتغيير قواعد تنسيق القبول بالكليات العملية دون التقيد بنظام التشعيب (أدبي - علمي) في الثانوية العامة.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان - أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتغيير قواعد تنسيق القبول بالكليات العملية دون التقيد بنظام التشعيب (أدبي - علمي) في الثانوية العامة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



وفي إطار حرص الدولة المصرية على مستقبل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها دولة أوكرانيا حاليا، سيتم قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24 فبراير 2022 بكل التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقا للتخصص المناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل، ويشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك. وسيتم إجراء اختبار للطالب في المقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي يجرى لطلاب الطب البشري والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسي للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بالجامعة التي يختار الطالب الالتحاق بها.



إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022، من خلال حافز إضافي، على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا. وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي: 865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراطا.. و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطا.. و885 جنيه للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراطا.