القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان مجانا تحت رعاية د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، وذلك بالتعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية ومنظمة الصحة العالمية، في إطار التوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية وإتاحتها للجميع.



وقالت د.منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان - في بيان - إن المنصة تهدف لتوفير خدمات حكومية مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.



وأضافت أن المنصة تعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، وإحدى ثمار التعاون بين كل من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا في كندا، ويقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.



وأكدت أن استخدام الخدمات الإلكترونية في مجال الصحة النفسية ستسهم بشكل كبير في الحصول على الاستشارات والدعم النفسي بجودة عالية وبخصوصية وسرية تامة والتغلب على الوصم المتعلق بالاضطرابات النفسية في المجتمع، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتقديم معلومات سليمة للجميع، على الرابط التالي http://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar



ولفتت إلى أن الأمانة كانت على مستوى التحدي في ظل جائحة كورونا، حيث قامت بتطوير خدماتها الإلكترونية، وإنشاء المنصة الوطنية الافتراضية الأولى بجمهورية مصر العربية، بهدف تقديم الخدمات العلاجية للمريض النفسي وذويه في أماكن تواجدهم من خلال الاستشارات النفسية مع معالجين مؤهلين دون إثقالهم بأي أعباء مادية، وتعزيز الدور التوعوي المجتمعي للمواطن المصري من خلال المنصة.



من جهته، أوضحت د.نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيس البعثة: «إنني لفخورة بوجود منصة إلكترونية مجانية، صديقة وسهلة الاستخدام كخطوة رائعة لتحقيق الإتاحة والمساواة في الحصول على خدمات الصحة النفسية في مصر بلا أي تمييز».



وقالت: «لا توجد صحة بدون الصحة النفسية، حيث تشكل السلامة النفسية عنصرا أساسيا في تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة، فالصحة النفسية الجيدة تمكن الإنسان من إدراك إمكاناته، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل منتج».



وتشمل المنصة 3 أقسام رئيسية، حيث يقدم القسم الأول محتوى تثقيفي توعوي للمستخدمين من خلال إتاحة معلومات علمية مهمة عن الاضطرابات الشائعة في الطب النفسي العام وفروعه المتخصصة كالطب النفسي للأطفال والمراهقين، والمسنين والإدمان.



كما تتناول المنصة أعراض وآليات التعامل مع الأزمات النفسية التي تواجه المرضى وأسرهم، وتعرض الخدمات المتاحة بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان كالتعريف بالمستشفيات والمراكز التابعة للأمانة وأماكن ومواعيد العيادات التخصصية وحملات التوعية.



ويشمل القسم الثاني تقديم خدمات الدعم والاستشارات النفسية من خلال العيادات الافتراضية (التطبيب عن بعد) عن طريق بضع خطوات بسيطة تمكن المستخدمين من تقييم حالتهم النفسية من خلال الاستبيان العام للصحة النفسية، كذلك حجز جلسة مع المعالجين النفسيين المؤهلين، حيث يختار المستخدم المكان والزمان المناسبين لأداء الجلسة في خصوصية وسرية تامة لبيانات المستخدمين؟



ويستطيع كل من المعالج والمستخدم، من خلال لوحة التحكم الخاصة به، أن يقيم مستوى الجلسة، كما تتيح للمعالج تحويل الحالات الطارئة للخط الساخن الخاص بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان لسرعة التدخل الفوري، ويستطيع المريض أن يطلع على تشخيص حالته التي قام المعالج بتسجيلها بالإضافة إلى مشاركة تجربته الخاصة مع الآخرين والاستفادة من تجاربهم.



ويختص القسم الثالث بالمشرفين والقائمين على الموقع، حيث يمكنهم من متابعة وتقييم أداء المنصة، ويقوم بعرض أهم التقارير الخاصة بإحصائيات البوابة الإلكترونية مثل عدد المستخدمين، ومعدل أعمارهم ومعدل المتابعة وأكثر التخصصات التي تم تصفحها وغيرها من البيانات.