القاهرة - هناء السيد



نظّم الأزهر الشريف، امس الأول الملتقى الأول لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تحت عنوان «الفتوى الإلكترونية ودورها في التنمية المستدامة»، بحضور كبار العلماء، وتحت رعاية د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث عقد الملتقى صالونا ثقافيا تناول فيه مشاكل المجتمع في ظل الفضاء الإلكتروني وكيفية مواجهة الأفكار المتطرفة، ودور الفتوى في تنمية المجتمع.



من جانبه، دعا رئيس جامعة الأزهر د.محمد المحرصاوي، إلى منع تصدر غير المتخصصين للفتوى الشرعية، قائلا: «لو تصدر غير المتخصص في الطب أو القانون لتعرض لعقوبات، لكن للأسف الزي الأزهري هو مشاع بين الجميع».



وأضاف المحرصاوي - في كلمته خلال الملتقى: أنه للأسف أصبح الدين مهنة من لا مهنة له، مؤكدا أنه لا تجديد للخطاب الديني دون تحديد من له حق الحديث فيه.



وأكد أن المفتي يجب أن يكون موسوعيا يتصف بصفات علمية معينة تمكنه من التصدر للفتوى، وأن يكون متقنا للغة العربية، مؤكدا أنه من الخطأ الشديد أن يتقوقع المفتي داخل التخصص، خاصة في وقت فرض فيه التطور في وسائل التواصل تنوعا في كل المجالات، محذرا من خطورة استخدام الجماعات المتطرفة لهذا التطور، بما يوجب على المفتي مواكبة التقدم للتمكن من إبطال مزاعم هؤلاء المتشددين.