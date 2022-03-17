بشرى شعبان - عبدالعزيز الفضلي



شهدت المدارس والمناطق التعليمية أمس اضرابا شاملا وتوقف العمالة من الذكور والاناث عن اداء اعمالهم، مما أربك مختلف الجهات الدراسية.



وقالت مصادر تربوية لـ«الأنباء» إن الاضراب شمل جميع المدارس و5 مناطق تعليمية باستثناء الفروانية كون تعيين عمالتها على الوزارة، مشيرة الى ان سبب الاضراب جاء لعدم استلام العمالة الرواتب منذ 6 أشهر.



‫وفي السياق ذاته، قالت الهيئة العامة للقوى العاملة انها تلقت بلاغا يوم الثلاثاء من مخفر الجليب بوجود إضراب عمالي ضد إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة التربية حيث تم إثبات واقعة الإضراب بالمخفر، ومن ثم قام ممثلو إدارة علاقات العمل أمس باستدعاء العمالة وحصر الأسماء والبيانات وتسجيل إفاداتهم بشأن أسباب الإضراب، وعلى أثرها تم استدعاء صاحب العمل والممثل القانوني للشركة للحضور لأخذ إفادتهم بشأن الشكاوى التي تقدمت بها العمالة.



وأضافت الهيئة: تمت مخاطبة وزارة التربية بالواقعــة والتوصيــة بمباشرة الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة في شأن الشكاوى التي تقدم بها عمالة الشركة وأيضا مخاطبــة «الداخلية»، مشددة على قيامها باتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون لحماية حقوق العمالة في مواجهة أصحاب العمل المخالفين، مهيبة بكل أصحاب العمل بصفة عامة والمرتبطين منهم بعقود حكومية بالالتزام بأحكام قانون العمل 6 لسنة 2010 باعتباره يمثل الحد الأدنى لحقوق العمالة بحسب نص المادة 6 من القانون.





