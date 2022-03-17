عبدالعزيز الفضلي



يواصل الوفد الطلابي من وزارة التربية ممثلة بالتوجيه الفني للعلوم والرياضيات مشاركته في مسابقة منافسات أولمبياد الفيزياء «GPHO2022» في نسخته الرابعة وأولمبياد الرياضيات «GMO2022» بنسخته الثامنة والذي ينظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج، والمنعقدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 13 إلى 17 مارس، حيث يضم كل فريق أربعة طلاب من المرحلة الثانويــة.



وتعـــد «الأولمبيـــــاد الخليجية» في الفيزياء والرياضيـات، مسابقــة دورية لطلبة الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج، لتهيئة البيئة المناسبة لرفع التنافس العلمي بين طلبة الدول الأعضاء، في مختلف مجالات المسابقة.



والجدير بالذكر مشاركة أكثر من 70 طالبا وطالبة ممثلين للدول الأعضاء لأداء الاختبارات، في الأولمبياد، حيث تشارك الكويت مع السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة إضافة إلى الجمهورية اليمنية.