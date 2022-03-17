عقد عميد شؤون الطلبة بالوكالة بجامعة الكويت د.سلمان العنزي اجتماعه الثالث مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، بحضور ممثل الهيئة اختصاصي أول إعلام د.حسين الصباغة، واختصاصي إعلام أحمد العثمان، ومن إدارة العلاقات العامة والإعلام كل من مراقب المعارض والمؤتمرات وضابط الاتصال بين جامعة الكويت والهيئة عنود الرشيدي، ومراقب الكليات الإنسانية والعمادات النوعية مرام العوضي، ومن عمادة شؤون الطلبة مستشار العميد للإدارة ونظم المعلومات سليمان الكندري، ومراقب إدارة الإسكان الطلابي لشؤون الطلبة الوافدين نبيل المفرح، ورئيس قسم القضايا والشكاوى الطلابية خالد الشمري، ورئيس قسم العلاقات العامة للعمادات النوعية أمل الكندري، وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 الجاري، في مبنى عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت.



بداية، أثنى عميد شؤون الطلبة د.سلمان العنزي على دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ومدى تعاونها مع جامعة الكويت وعمادة شؤون الطلبة، مشيرا إلى ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات السابقة حول إنشاء نادي نزاهة الطلابي بالتعاون مع الهيئة، وأنه سيكون من ضمن الأندية النوعية التي تمثل مكافحة الفساد في كل كلية.



كما تطرق د.سلمان العنزي إلى كيفية تشكيل الأندية في كل كلية وأهم الأسس اللازمة بحيث يخضع النادي للقوانين واللوائح الجامعية بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة، وإنشاء اللائحة الخاصة بالأندية النوعية، مبينا أن العمادة بصدد رفع مذكرة لمجلس الجامعة للموافقة علية خلال الفترة القادمة، هذا وأكد بدوره على أهمية تعزيز الشراكة بين جامعة الكويت ممثلة بعمادة شؤون الطلبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد من خلال غرس المبادئ والقيم اللازمة للنزاهة في نفوس الطلبة.



من جهة أخرى، بين د.حسين الصباغة أهمية تأسيس نادي نزاهة الطلابي مستعرضا أهم الأهداف والقيم والبرامج والخطوات والأدوار المطلوبة لإنشاء النادي بين الطرفين، وآلية وضع الهيكل التنظيمي واختيار المشرف والأعضاء وممثلي النادي، والذي يهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والأمانة والشفافية والعدالة اللازمة لإنشائه، مبينا حرص الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على ترسيخ هذه القيم والمفاهيم الأخلاقية بين طلبة جامعة الكويت، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور الطالب الأخلاقي والقيمي تجاه مجتمعه.