قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الارتفاع العالمي في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 يمكن أن يكون قمة جبل الجليد مع إبلاغ بعض الدول عن انخفاض معدلات الفحص.



وقفزت الإصابات الجديدة 8% على مستوى العالم الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق.



وقال تيدروس للصحافيين «من المتوقع حدوث زيادات مفاجئة خاصة في المناطق التي رفعت فيها إجراءات منع انتقال العدوى. ومع ذلك، هناك مستويات عالية غير مقبولة من الوفيات في العديد من البلدان».



من جهتها، قالت المسؤولة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة ماريا فان كيركوف إن مجموعة من العوامل تسببت في زيادة الإصابات، منها المتحور أوميكرون الشديد العدوى ورفع تدابير الصحة العامة والقيود الاجتماعية.



وأضافت «نتفهم تماما أن العالم بحاجة إلى التخلص من كوفيد-19، ويريد ذلك، لكن هذا الفيروس ينتشر بقوة بين الناس».



من جهة اخرى، أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل في بيان رصد إصابتين بمتحورة جديدة غير معروفة لفيروس كورونا تجمع أعراضها غير الخطرة بين المتحورتين (بي ون) و(بي تو).



وبحسب البيان فإن «المتحورة غير معروفة للعالم بعد واكتشفت الحالتان خلال فحوص أجريت في مطار بن غوريون عند دخول إسرائيل».



وأضاف «ظهرت على المصابين أعراض خفيفة من الحمى والصداع وآلام في العضلات ولم يحتاجا إلى أي رعاية طبية خاصة».



وبحسب منسق ملف مواجهة كورونا سلمان زرقا فإن «ظاهرة المتحورات المركبة معروفة جيدا».



وشهدت عدة دول انتشار المتحورة (بي تو)، وأشارت منظمة الصحة العالمية نهاية فبراير المنصرم إلى أنها ليست أكثر خطورة من المتحورة (بي ون).



وكانت إسرائيل أوقفت الشهر الفائت التعامل بجواز التطعيم الصحي أو «الشارة الخضراء» وأعادت منذ مطلع مارس الجاري فتح حدودها أمام غير المطعمين.