أمر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الحكومة بالتأكد من استقرار عملة البلاد، واقترح منح المزيد من السلطة للبرلمان والسلطات المحلية.



ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن توكاييف القول في خطاب عن حالة الأمة امس إنه يتعين على الشركات التي تديرها الدولة بيع المزيد من العملات الأجنبية، كما أنه من المنتظر من المصدرين من القطاع الخاص السير على النهج نفسه أيضا.



وقال توكاييف إنه يجب ألا تؤدي التكهنات في سوق العملات الأجنبية إلى حرق كازاخستان لاحتياطياتها، وأمر الحكومة والرقابة المالية بالعمل بشكل حاسم لمنع ذلك.



وأشار إلى أنه ينبغي على كازاخستان أن تنهي التركيز المفرط للسلطة في يد الرئيس.



كما ذكر أن كازاخستان سوف تحتاج إلى برلمان أقوى، واقترح توكاييف انتخاب 70% من أعضاء البرلمان عن طريق القوائم الحزبية و30% عبر الانتخابات المباشرة.



وفي المستقبل، سوف يتم منع رئيس كازاخستان من رئاسة أي حزب سياسي أثناء وجوده في منصبه، ولن يتمكن أقرب الأقارب من تولي مناصب حكومية أو إدارية في الشركات الحكومية.