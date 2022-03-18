بينما كان المأمون في مجلسه اذ بامرأة تدخل عليه وتقول: يا أمير المؤمنين، مات اخي، وخلف ستمائة دينار، فأعطوني دينارا واحدا نصيبي في الميراث، فسكت المأمون بضع ثوان ثم قال للمرأة: انهم لم يظلموك فهذا هو نصيبك، عندئذ تعجب العلماء وسألوا المأمون: كيف علمت يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا الرجل خلف بنتين أليس كذلك؟ فقالت المرأة: بلى، فقال: فلهن الثلثان أربعمائة دينار، وخلف والدة، أليس كذلك؟ فقالت المرأة: بلى، فقال: فلها السدس مائة، وخلف زوجة، أليس كذلك؟ قالت المرأة: بلى، فقال: فلها الثمن خمسة وتسعون، وبالله ألك اثنا عشر أخاً؟ قالت: نعم يا أمير المؤمنين قال: كل منهم له ديناران ولك دينار واحد.