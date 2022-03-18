عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك؛ لا إله إلا انت ان تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون». متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري.



الدعاء الى الله واللجوء اليه في وقت الشدة والأزمات هو المخرج من ازمات الإنسان والشدة والكرب فيجب التذلل إلى الله في الدعاء والتقرب اليه ومناجاة الله سرا وعلانية حتى نفوز بالجنة وينجينا من النار وفي الحديث: الالتجاء الى الله والاعتصام به فمن اعتز بغير الله ذل ومن اهتدى بغير هدايته ضل ومن اعتصم بالله تعالى وتوكل عليه عظم وجل.