

مفرح الشمري



استغرب بعض الحضور المتواجد في الحلقة النقاشية لمسرحية «صالحة» منح أحد الدكاترة الأكاديميين في المعهد العالي للفنون المسرحية مخرج المسرحية لقب «الأستاذ» ويطالب جميع الحضور بمناداته بهذا اللقب وذلك في كلمته التي تداخل بها في قاعة الندوات.



يا دكتورنا العزيز، القاعة مليئة بطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية قسم نقد وأدب مسرحي الذي تدرس فيه وهم حاضرون للاستفادة من العروض والحلقات النقاشية التي تعقبها لأنهم على يقين ان الحلقات وجدت لمناقشة العروض وليس لمنح ألقاب للعاملين بها خصوصا ان تجارب من عملوا في هذه المسرحية معدودة على الأصابع لذلك كان من المفترض ان تمنح الألقاب خارج القاعة وليس أمام مرأى ومسمع الحضور والطلبة الذين أذهلهم حماسك الزائد فقط لأنك معجب بالعرض وبمخرجه.. الله المستعان!