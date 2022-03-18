أعلن مسرح الدانة، الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، عن استضافة النجمة أحلام، كأولى حفلات عيد الفطر بمسرح الدانة، وذلك في 3 مايو المقبل.



والحفل هو أحدث إضافة إلى رزنامة الأحداث المزدحمة التي رسمت الابتسامات على وجوه ما يقرب من 40 ألف شخص منذ افتتاح مسرح الدانة في أوائل شهر نوفمبر 2021، ويوفر المسرح تجربة فريدة من نوعها للزوار من خلال موقعه الخارجي وجودة صوتياته الطبيعية، ومن المقرر أن يصبح الوجهة المفضلة لدى الفنانين ومتعهدي الفعاليات العالمية، بما يسهم في النمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين في قطاع السياحة والترفيه، كما أن مسرح الدانة يشمل العديد من الساحات الداخلية والخارجية الخلابة لمتعهدي الفعاليات العالمية والشركات وللمناسبات الخاصة.