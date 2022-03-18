دلال العياف



في أمسية غنائية مميزة انتشر صداها في فضاء إكسبو 2020 دبي، أشعل الفنان ماجد المهندس والفنانة أصيل هميم حماس الجمهور الكبير الذي اجتمع في مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، قدما خلاله باقة متنوعة من أجمل الأغنيات في ختام حفلات جلسات في «إكسبو».



بدأت الحفل الفنانة أصيل هميم، وتنقلت بين مجموعة من أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور، من بينها: «شكد حلو» و«يشبهك قلبي»، و«سر الحياة»، و«أنت كل شي»، معبرة عن فخرها للمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي سيظل حدثا فارقا، حيث جمع الحضارات والثقافات على أرض الإمارات.



وقدم «برنس الغناء العربي» ماجد المهندس مجموعة من أشهر أغنياته التي حققت نجاحا وصدى كبيرين، وعبر عن سعادته للمشاركة في سلسلة هذه الأمسيات التي تتميز برونق خاص على طريقة الجلسات التي لديها قاعدة جماهيرية كبيرة، وقال: النجاح الذي حققه المحفل الدولي الكبير «إكسبو 2020» يعد فخرا لكل العرب.



ومن مفاجآت الحفل، قدم ماجد المهندس أغنية «دويتو» مع الفنانة أصيل هميم بعنوان «أنت أميرة»، حيث عادت أصيل إلى المسرح لتقدم الأغنية مع البرنس، لتكون من المفاجآت التي أسعدت الجمهور الذي تفاعل مع غنائهما بحالات من الطرب.