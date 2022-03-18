بيروت - داود رمال



أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» للمحافظة على الهدوء والاستقرار في المنطقة.



جاء ذلك خلال استقبال عون القائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» الجنرال ارولدو لازارو والوفد المرافق له، حيث تمنى له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، كما أكد عون على التزام لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، لافتا الى ان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية يهدد الاستقرار الذي تعيشه منطقة الجنوب.



وكان الجنرال لازارو شكر عون في مستهل اللقاء، على استقباله للمرة الأولى كقائد جديد للقوات الدولية بعدما خدم في صفوفها 3 مرات، لافتا الى ان لبنان وشعبه يحتلان مكانة خاصة في قلبه. وأعرب عن التزامه مواصلة وتعزيز التعاون بين «اليونيفيل» والسلطات اللبنانية، مؤكدا انه سيسعى لتوطيد الشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة اللبنانية «التي تشكل شريكنا الأساسي في أداء مهامنا»، مشددا على التزام «اليونيفيل» العمل على تأمين الاستقرار وتعزيز السلام في لبنان والمنطقة.



وقال: «من بين أولوياتي توطيد قنوات الارتباط والتنسيق مع الأطراف المعنية واستكمال ترسيم الخط الأزرق وتعزيز استعمال الآلية الثلاثية بما في ذلك استئناف المحادثات الخاصة بشأن هذا الخط وإيجاد حلول للأمور المتنازع عليها على طوله»، معتبرا ان من شأن ذلك التقليل من التوتر وبناء الثقة وتأمين مساحة من التفاوض للتوصل الى وقف للنار ولسلام دائم بين إسرائيل ولبنان. وإذ لفت الى المشاورات التي يجريها مجلس الأمن اليوم للبحث في التقرير حول تطبيق القرار 1701 إضافة الى تقديم التحديثات المعتادة حول الوضع في منطقة عمليات «اليونيفيل»، فإنه أعرب عن امتنانه لموقف رئيس الجمهورية الداعم لليونيفيل والمندد بالاعتداءات عليها.