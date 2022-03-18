كشف رئيس الوفد التقني العسكري اللبناني المفاوض في قضية الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي العميد الركن بسام ياسين عبر «فيسبوك» انه «بالتزامن مع تقديم الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لعرضه المتمثل بالخط المتعرج والذي يهدف الى إبعاد الأنظار عن حقل كاريش وإلهاء اللبنانيين في النقاش حول هذا الخط الذي يقع داخل المياه اللبنانية في منطقة الـ 860 كلم مربع، وصلت الى هذا الحقل بتاريخ 11 الجاري سفينة الحفر Stena IceMAX والتي تعمل لصالح شركة «هاليبرتون» التي تعاقدت معها شركة انرجين اليونانية.



وستبدأ هذه السفينة بحفر أول بئر من أصل 3 إلى 5 آبار تم الاتفاق عليها بين الشركتين لتطوير حقل كاريش من الجهة الشمالية ولاستكمال عمليات الاستكشاف عن النفط والغاز في المنطقة الحدودية الواعدة بالموارد البترولية.



تجدر الإشارة الى ان لبنان أعلن رسميا بموجب رسالة بعث بها الى الأمم المتحدة بتاريخ 28 يناير الماضي بناء على توجيهات من الحكومة اللبنانية، أكد فيها انه لا يمكن الادعاء بأن هناك منطقة اقتصادية إسرائيلية خالصة مثبتة، بعكس ما ادعى الجانب الإسرائيلي بشأن ما يسمى «حقل كاريش»، وبالتالي تؤكد هذه الرسالة بأن هذا الحقل متنازع عليه، كما ورد أيضا في رسالة سابقة مشابهة أرسلت من قبل لبنان الى الأمم المتحدة بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٨ تتعلق بهذا الشأن.



وتساءل ياسين: هل يمكن أن يمر هذا الحدث مرور الكرام والذي يتحدى موقف لبنان الرسمي؟



وهل سيسمح للعدو بالتنقيب في جوارنا ونحن نتلهى بكيفية انتقاء الكلمات لرفض عرض هوكشتاين الذي لا يقدم أو يؤخر إن لم يذكر العودة الى الخط 29؟