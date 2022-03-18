تمكنت المديرية العامة للامن العام من توقيف لبناني يدعى جميل ابراهيم عساف يبلغ من العمر 57 عاما، وهو بالاضافة الى جنسيته اللبنانية يحوز جنسية فنزويلا، ومصنف كـ «رجل اعمال». وتم توقيفه في شهر اكتوبر 2021 خلال قدومه من دبي الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، بحسب ما كشف مصدر امني رفيع لـ «وكالة اخبار اليوم».



وأوضح المصدر «ان ملاحقة عساف بدأت منذ العام 2009 بعد العثور على جهاز اتصال يستخدم خاصية التشفير مع رقم سلوفاكي كانت ترد عليه اتصالات من هواتف عمومية، تبين من خلال التقنيات ان عساف هو من كان يتصل بهذا الرقم، وبعد التحقيق معه ادلى باعترافات مهمة منها ان الرقم هو سنترال للموساد الاسرائيلي، يوصل عبره رسائل مشفرة الى الضابط في الموساد الذي يقوم بتشغيل عساف ويدعى هذا الضابط «يوسي سوفير»، الذي سبق واجتمع به في بنما، حيث تم تدريب عساف على كيفية استخدام الجهاز الذي صار بحوزته منذ العام 2000، علما ان عساف، وبحسب اعترافاته، زار اسرائيل مرات عدة ابان الحرب الاهلية اللبنانية، وكان ينتقل من لبنان الى اسرائيل عبر مراكب بحرية، وهو يتقن اللغة العبرية منذ العام 1989، وله علاقات واسعة مع ضباط الموساد وأبرزهم المدعو موشي الذي التقاه في دبي العام الماضي، وعقد اللقاء في منزل احد كبار رجال الاعمال المهتمين بالفنادق».



ويقول المصدر ان «عساف اعترف بأنه زار اسرائيل عام 1994 عبر خط فنزويلا وهولندا وصولا الى تل ابيب، زاعما ان زيارته التي امتدت لأسبوع مع احد اصدقائه الاسرائيليين كانت بهدف السياحة والترويح عن النفس، بينما انتقل عام 1999 وبطلب من «سوفير» من بيروت الى ايطاليا ومنها الى تل ابيب، حيث التقى ضباط في الموساد الاسرائيلي يعرفون لبنان جيدا وكان لهم دور عملي في الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1982، وبعضهم شارك في اجتياح العام 1978، ونتيجة هذه الزيارة أخضع عساف لبرنامج تدريب مكثف ومتقدم».



ويضيف المصدر ان «عساف اعترف بأنه خلال امتلاكه ناديا للغطس في احد الفنادق بين العامين 2000 و2006، عمد الى تزويد الموساد بداتا معلومات عن الزبائن لاسيما من ينتمون الى حزب الله والفصائل الفلسطينية على اختلافها. والاخطر ما تمت مواجهة عساف به من حقائق لجهة تواجده في مطار رفيق الحريري الدولي يوم 22 آذار 2006 في ذات التوقيت الذي ركنت فيه سيارة المرسيدس التي استخدمت في اغتيال الاخوين مجذوب وهما قياديان في حركة الجهاد الاسلامي. وايضا تواجده يوم 26 أيار 2006 في منطقة طبرجا التي نقل اليها العميل الموقوف والمحكوم محمود رافع الضابط الاسرائيلي الذي نفذ عملية اغتيال الاخوين مجذوب، حيث غادر الضابط الاسرائيلي بحرا. وتخلص بعدها عساف من الجهاز الذي يستخدمه في نقل الرسائل المشفرة للموساد الاسرائيلي وانتقاله بعد ثلاثة اشهر الى خارج لبنان وانقطاعه نهائيا عن المجيء الى لبنان الى العام 2016، بعدما تأكد انه لا شبهات عليه لاسيما من الناحية القانونية».