أطلق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي حملة تحت عنوان «ماينسكت عنه» تسلط الضوء حول ابتزاز الأطفال الإلكتروني بمختلف أشكاله.



وذكر المجلس في بيان صحافي «أن الابتزاز له عدة أوجه، منها الابتزاز الالكتروني ولهذا الابتزاز عدة أشكال من خلال الألعاب الإلكترونية او منصات التواصل الاجتماعي كالابتزاز العاطفي بطلب صور وفيديوهات أو معلومات شخصية من الطفل يستعملها المبتز للتأثير على مشاعر الطفل والتحكم به».



وأوضح ان الحملة تركز «على كيفية حماية الاطفال من الابتزاز بإتباع عدة نقاط منها إظهار الاهتمام ومشاركة الأطفال ألعابهم والتحقق من تصنيف أعمار الألعاب الإلكترونية قبل الشراء وأن يكون الوالدان على علم بكل ما يتم استخدامه على الانترنت ومع من يتواصل الطفل وتفعيل خاصية رقابة الوالدين على جهاز الطفل».