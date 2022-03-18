أعلن السفير الفرنسي لدى العراق إريك شوفالييه، عن تقديم العراق طلباً للأنضمام إلى منظمة الفرنكفونية، فيما حدد موعد النظر في الطلب.

وقال شوفالييه في تصريح وفقا لوكالة الأنباء العراقية ( واع) إن العراق قدّم طلباً للأنضمام الى منظمة الفرنكفونية، مبيناً، أن اللغة الفرنسية تتحدث بها أغلب دول العالم وهي منتشرة بشكل واسع، مضيفا أن العديد من العراقيين يتحدثون اللغة الفرنسية ونرحب لكل من يرغب بالانضمام للمنظمة، موضحاً أن الانضمام لمنظمة الدول الفرنكوفونية يشترط فيه عقد الدول المنضوية اجتماعاً لاتخاذ القرار.

وأضاف أن من شروط الانضمام أيضاً، أن يكون هناك عدد ملحوظ من المواطنين الذين يتحدثون اللغة الفرنسية إضافة إلى تدريسها في الجامعات والمعاهد وكذلك يدخل ضمن التبادل الثقافي بين الجامعات في العراق وفرنسا، لافتاً إلى أن اجتماع منظمة الدول الفرنكوفونية سيكون في شهر نوفمبر المقبل، وهناك تأييد بانضمام العراق للمنظمة.

وتعد منظمة الدول الفرنكوفونية (المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية)، هي منظمة دولية للدول والحكومات الناطقة باللغة الفرنسية (كلغة رسمية أو لغة منتشرة)، وتقوم المنظمة بمجموعة نشاطات ترويج اللغة الفرنسية والتي تقام من خلال منظمة دولية تضم 55 دولة وحكومة إلى جانب المجتمعات الناطقة بالفرنسية كلغة رسمية غير الأم.