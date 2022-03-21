القاهرة - ناهد إمام



أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية أنه تم الانتهاء من تطعيم أكثر من 53% من المواطنين بلقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أن لقاح كورونا يعمل على تحصين المواطنين من العدوى ويقلل من الإصابة، فضلا عن أنه يقلل من الأعراض الخطرة حال الإصابة ويحمى الفئات المختلفة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



ولفتت وزارة الصحة والسكان إلى أن عدد المطعمين بالكامل بلغ 31 مليونا و551 ألفا و587 مواطنا، فيما حصل على الجرعة الثانية مليون و707 آلاف و438 شخصا، وحصل على الجرعة الأولى 43 مليونا و15 ألفا و108 حالات.



وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 788 إصابة، وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأوضـح د.حســـام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 766 متعافيا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 430198 متعافيا. وناشد المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تسهم في حماية كل أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.



من جانبه، قال د.حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الوصول بنسبة التطعيم بلقاح فيروس كورونا إلى 70% من المواطنين سيلغي الإجراءات الاحترازية مثلما حدث في السعودية، ومن المتوقع بلوغ هذه النسبة في شهر مايو أو يونيو المقبلين، ولكن حتى الآن لم نصل إلى المستهدف من التطعيم بلقاحات فيروس كورونا.



وأضاف ان إصابات فيروس كورونا تنخفض في هذه الفترة بشكل كبير، ومن المتوقع أن تكون الموجة الخامسة هي الموجة الأخيرة لانتشار الفيروس، متابعا: «إذا استمر الانخفاض في معدل الإصابات خلال الأسبوعين المقبلين سندخل شهر رمضان بشكل مختلف تماما عن السنوات الماضية».



وتابع د.حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن هناك استقرارا في الوضع الوبائي في مصر خلال الفترة الماضية، المستشفيات بدأت في تقديم خدماتها الطبية المعتادة للمرضى.



وشدد على أن توصيات اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المقدمة لوزارة الصحة، سوف تسمح بإقامة صلاة التراويح بالمساجد، بالإضافة إلى موائد الرحمن خلال شهر رمضان، مضيفا: «التوصية التي سيتم رفعها لوزارة الصحة بأن إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان ستكون مشروطة بأمرين الالتزام بالتباعد، وتلقي تطعيم كورونا بالجرعتين».