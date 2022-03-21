خديجة حمودة ووكالات



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ود.إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول «استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023».



من جهة اخرى، أكد السيسي اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، مشددا على حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية، وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة، بحضور السفير علي الحلبي سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة.



من جهته، أعرب الراعي عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدا حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة.



وأعرب عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان بكل المجالات، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل.



كما أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي «يحب لبنان واللبنانيين وقد شكرته على الجسر الجوي الذي أنشأه بعد انفجار المرفأ مما يعبر عن محبته وعلى فتح أبواب مصر للبنانيين وعلى مواقفه الداعمة دائما للبنان وعلى الوساطة التي يقوم بها مع بلدان الخليج».



وقال الراعي في حديث لقناة «ام.تي.في» من القاهرة «تطرقنا إلى قضايا لبنان الداخلية، وعبر الرئيس السيسي عن أسفه للحالة التي وصل إليها لبنان. وقلت له إن لبنان مريض ونحن بحاجة إلى علاج مرضه وهو عدم تطبيق اتفاق الطائف والحل هو إعلان الحياد»، مضيفا «نأسف لأن لبنان أصبح منعزلا عن العالم والرئيس المصري مستعد لدعم القضية اللبنانية وقد أكد هذا الأمر وقلت له إن الحلول ليست في يد اللبنانيين وحدهم لتطبيقها إنما هناك دور للعرب والمجتمع الدولي».



وعن الانتخابات النيابية المقبلة، أكد الراعي للسيسي «أنها يجب أن تحصل ونحن يعنينا ذلك كي نحافظ على الاستحقاقات الدستورية وعلى الناخبين أن يشاركوا بكثافة وأن يحسنوا الاختيار وبيدهم استعادة الثقة»، وتوجه الراعي إلى اللبنانيين بالقول «شاركوا بكثافة في الانتخابات ولا يمكن الاختيار بين الذهاب أو عدمه، فهذا واجب عليكم وانتخبوا من تعتقدون أنهم يلبون طموحاتكم ولا تتخلوا عن دور المساءلة والمحاسبة».