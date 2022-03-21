القاهرة - ناهد إمام



صرح د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بدأ امس وحتى يوم الأربعاء 6/4/2022، في تسليم دفعة جديدة بعدد 14 عمارة تضم 336 وحدة سكنية من تسليمات مشروع دار مصر بمنطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة.



من جانبه، قال م.أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن العملاء الفائزين بالوحدات يقومون بالتوجه لبنك التعمير والإسكان (فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون)، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك إلى مكتب خدمة المواطنين بمقر جهاز القاهرة الجديدة الرئيسي بالتسعين الجنوبي، لتسجيل البيانات على الشبكة وتسلم خطاب للموقع لمعاينة وتسلم الوحدة.



وأوضح م.أمين غنيم، أنه تم امس البدء في تسليم وحدات العمارة 275، وسيتم تسليم وحدات العمارة 276، اليوم ووحدات العمارة 245، غد ووحدات العمارة 244 يوم الأربعاء المقبل، ووحدات العمارة 247 يوم الخميس المقبل، ووحدات العمارة 248، يوم الأحد 27 الجاري.. ثم باقي الوحدات تباعا.