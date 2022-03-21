القاهرة ـ هناء السيد



منح المجلس العربي للتنمية المجتمعية، الذي يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم جائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية «الشخصية المبدعة والأكثر إنسانية»، خلال النسخة الرابعة من منتدى يوم المرأة العربية تحت عنوان «إبداع، ابتكار، تنمية.. بين الريادة والرقمنة».



وذكرت وزارة الهجرة في بيان امس أن التكريم جاء نتيجة لما قدمته الوزارة من جهود كبيرة خلال أزمة العالقين أثناء جائحة كورونا، وحرص الوزيرة نبيلة مكرم على التواصل المستمر وإطلاق مبادرة «كلنا سند لبعض» لمساعدة الحالات الإنسانية، وكذلك دور الوزارة بتوجيهات من القيادة السياسية في التنسيق مع مختلف جهات الدولة لضمان سلامة أبنائنا في أوكرانيا، وعودتهم إلى أرض الوطن، وإشادة الطلاب العائدين وذويهم بما قدمته الوزارة من جهود كبيرة.



وأكدت وزيرة الهجرة، في كلمتها بهذه المناسبة، أن تكريمها بهذه الجائزة يبعث على الفخر، وهو وسام لكل امرأة مصرية وعربية، إذ يأتي مواكبا لعيد الأم وهذه أجمل هدية، مثمنة دور المرأة المصرية والعربية.



وأشادت بثقة القيادة السياسية في المرأة المصرية وإيلائهن العناية للنجاح وإثبات جدارتهن، وبالتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتنمية المجتمع لدعم جهود تمكين المرأة في مختلف المجالات.



وأكدت نبيلة مكرم أن المرأة تشهد عصرا ذهبيا في الحكومة والقضاء وكل المناصب، مؤكدة أن نجاح المرأة هو نجاح للمجتمع بأكمله، لدورها في خدمة الوطن، رغم كثرة التحديات والمصاعب، ولكن صبر السيدات وحرصهن على إثبات الذات يؤكد جدارتهن بأماكنهن.



وتابعت «اننا ماضون بالعزيمة والمثابرة لتحقيق النهضة الحقيقية لوطننا والمساهمة في تحقيق الرخاء والاستقرار»، مشيدة بتعاون منظمة الهجرة الدولية في خروج أبنائنا من أوكرانيا وتقديم خبراتهم الكبيرة للحفاظ على سلامتهم.



وأضافت «هذه الجائزة أمنحها لعظيمات مصر بالخارج والداخل، وأشيد بصبرهن في بناء عائلاتهن والحفاظ على هويتهن، والتأكيد أن السيدات المصريات قويات وشريكات في البناء والتنمية، لنترك رسالة للأجيال المقبلة أننا جزء من بناء الوطن وصنع نهضته».



ولفتت إلى أن دور المرأة عظيم في كل مكان وزمان، سواء كانت تعمل أو تربي أبناءها وتغرس فيهم الحب والانتماء.