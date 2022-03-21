في إطار سعيه المتواصل لتقديم أعلى مستويات الخدمات المصرفية الرقمية لعملائه من كل الشرائح، أعلن بنك بوبيان عن تحديث خدمته المميزة e-Pay والخاصة بتحصيل المدفوعات، لاسيما بعد الإقبال المتزايد على استخدامها من قبل عملاء البنك من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وقال المدير التنفيذي لإدارة مصرفية الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك زيد السعدون: في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها ساحة خدمة المدفوعات المصرفية الرقمية يجب علينا دائما أن نكون الأقرب إلى عملائنا والباحثين منهم عن الأفضل في عالم المجال الذي أصبح مرتبطا بالتكنولوجيا الرقمية بصورة كبيرة مؤخرا.



وحول التحديث الجديد لخدمة e-pay أوضح السعدون أن كل ما تم تحديثه يهدف بالأساس إلى تسريع وتيرة الحصول على الخدمة التي يمكن ان يستخدمها العميل، حيث تتيح خدمة e Pay تحصيل المدفوعات للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة إلى العميل الذي يمكنه تسوية الفاتورة عبر الإنترنت باستخدام بطاقات السحب الآلي الخاصة بهم وهي طريقة سهلة وسريعة وآمنة.