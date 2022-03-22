وفائي: فرصة مهمة للمواطن الكويتي للحصول على كل ما يحتاجه في عالم البناء تحت سقف واحد



طارق عرابي



بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، انطلقت صباح أمس فعاليات الدورة العاشرة لمعرض الصناعات والبناء، الذي تنظمه شركة «اكسبو تاج» للمعارض والمؤتمرات ويستمر حتى 23 الجاري بفندق جميرا الكويت - المسيلة، وذلك بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع البناء والتشييد.



وقالت المديرة التنفيذية لشركة «اكسبو - تاج» للمعارض والمؤتمرات داليا وفائي، إن هذه الدورة تتميز بأنها جاءت بعد انقطاع لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى حرص المنظمين على طرح الأفكار والمنتجات والتطبيقات الجديدة في هذا المجال، بما يدعم المنتج الوطني وخدمة التوجه نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادي.



وأضافت وفائي، ان المعرض يقدم هذا العام أحدث ما توصلت إليه صناعة البناء والتشييد في العالم، بما يلبي احتياجات السوق الكويتي من مواد البناء، واحتياجات المواطنين لاسيما أصحاب القسائم المقبلين على بناء بيوتهم في المناطق السكنية الجديدة. وأشارت إلى أن المعرض يمثل فرصة مهمة للمواطن الكويتي للحصول على كل ما يحتاجه في هذا الجانب تحت سقف واحد، لافتة إلى أن النجاح الذي حققه المعرض خلال دوراته الـ 9 السابقة جعله يحظى بثقة كل الرعاة والمشاركين به من القطاعين العام والخاص، كما أصبح أكبر تجمع وطني متخصص في عالم البناء والتشييد والديكور، وحدثا سنويا مهما يدعم ويخدم الخطط التنموية.



وأفادت وفائي بأن الدورة الحالية من المعرض تحظى برعايات ومشاركات واسعة من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إذ حرص عدد كبير من الشركات التي تعنى بمجال الصناعات والبناء والتشييد ومواد الديكور والتشطيبات، على المشاركة في فعالياته.



ولفتت إلى مشاركة عدد من الشركات بالرعاية البلاتينية للمعرض، وهي: المتحدة لصناعة الحديد، برافو هومز، أسيكو للصناعات، بيت التمويل الكويتي، مجموعة اي ال سي للمقاولات، أفكا لمقاولات التكييف والتبريد، سمارت ميتالز جروب، آرت فيجن.



فيما يحظى المعرض برعايات ذهبية من شركات: دخيل الجسار، العربية للكهرباء، بيرفكت بيلد للمقاولات، عربي، النخبة الدولية للاستيراد والتصدير.



وبينت أن المعرض يحظى كذلك بمشاركات متميزة من القطاعين، فمن الجهات الحكومية: المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء، أما من القطاع الخاص فنذكر: ابتكار للأبواب، الإعمار للخرسانة الجاهزة، بروجيكس، اليوسفي للإضاءة، التيسير للمقاولات، الواحة، الدروازة للألمنيوم، سبيل للمقاولات، سكاي الذهبية للمصاعد، مصاعد شارب، القسائم الهندسية، اركيتكس اند انجنيرز، الصفوة، جوهرة المعمار، FAK، توكيل كارتر التركي للابواب والخزائن، بنترون، والشركة الألمانية للبايبات.



وأضافت وفــائي، ان الشركات المتخصصة في هذا المجال، عملت على طرح كل احتياجات البناء ومستلزماته، مثل العزل الحراري، وأجهزة التبريد بأنواعها، وسخانات المياه، والأسقف المعلقة، والقواطع الداخلية، والأبواب والشبابيك، والشتر، والسيراميك، والرخام بأنواعه، والأصباغ، فضلا عن منتجات الأسمنت، والمنشآت الحديدية، وحديد التسليح، والأبواب الخشبية، والمصاعد بأنواعها، وألواح الصب الخرسانية، والألومنيوم، والحوائط والسكاي لايت، والأبواب الكهربائية، واللوحات الكهربائية، وأنواع الحجر والجرانيت، وأطقم الحمامات والزجاج، والمطابخ والمواد الخصوصية، والأنابيب والتكسيات والأرضيات، والحوائط وكل مواد الديكور، وزراعة الحدائق، والخزائن الخشبية، والأثاث بأنواعه.



وبينـــت أن الجهــات الحكومية المشاركة تقوم من خلال أجنحتها الخاصة بالمعرض، بالرد على كل استفسارات المواطنين فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد والإسكان وتقديم النصائح والإرشادات لهم في هذا الشأن.



وتوجهت بالشكر والتقدير إلى كل الرعاة والمشاركين بالمعرض على ثقتهم وحرصهم على التواجد في هذا التجمع الإنشائي الوطني بالكويت الذي يزداد عدد المشاركين والمهتمين به عاما بعد عام، وأيضا مشاركة موقع «تشطيباتي» بورش عمل تقدم النصائح لكل من هو مقدم على البناء يقدمها متخصصون في مجال البناء والتشطيبات يوميا على هامش المعرض.