جهود مجموعة «بيتك» دفعت صناعة الصيرفة الإسلامية للتميز وتحقيق مؤشرات مرتفعة

ترتيب إصدار صكوك مستدامة لأول مرة بالعالم لصالح «بيتك تركيا» بـ 350 مليون دولار

25 % قفزة في حجم العمليات المصرفية عبر قنوات البنك الإلكترونية إلى 160 مليون عملية

استقطاب وتطوير المواهب الوطنية بالسنوات الأخيرة.. وتعيينات الكويتيين بين 98% و100%

علي إبراهيم



عقد بيت التمويل الكويتي (بيتك) الجمعية العامة العادية وغير العادية أمس، وذلك بنسبة حضور بلغت 75.898%، حيث أقرت الجمعية توزيع أرباح نقدية بنسبة12%، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% للسادة المساهمين عن العام الماضي، وجرى كذلك اعتماد جميع بنود الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.



وخلال كلمته، قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق: «على الرغم من التحدي الذي فرضته جائحة كورونا، وما تلاها من تداعيات اقتصادية على مدى العامين الماضيين، استطاع «بيتك» أن يضيف إلى سجله الحافل إنجازات أخرى يفخر بها، ساهمت في تخفيف الآثار السلبية للجائحة في المناطق الجغرافية التي يعمل بها».



وأضاف: «أبرزت هذه الإنجازات بوضوح دور بيتك الرائد في الحفاظ على التنمية المستدامة، عبر أدوات التمويل الإسلامي التي حققت أداء قويا على المستوى العالمي، وكانت رؤيتنا سباقة في مواجهة التحديات ومواصلة دورنا المتميز في تنمية المجتمعات وتحقيق تطلعات العملاء والمساهمين في ظل المتغيرات العالمية المستجدة وعلى رأسها التغير المناخي».



نمو جميع المؤشرات



وشدد المرزوق على أن جهود مجموعة «بيتك»، دفعت صناعة الصيرفة الإسلامية لأن تتميز وتحقق مؤشرات مرتفعة، كواحد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، ورائد لصناعة الخدمات المالية الإسلامية، حيث تحقق لدينا نموا في جميع المؤشرات المالية الأساسية.



وتابع بالقول: «حافظنا على معدلات متميزة فيما يتعلق بالعائد على الموجودات والعائد على حقوق المساهمين، وترشيد المصروفات وتعظيم الربحية، وتمكنت خططنا الاستباقية من تحسين مؤشرات جودة الأصول ومعدلات تغطية الديون المتعثرة من المخصصات».



وأشار إلى ارتفاع صافي أرباح المساهمين لتبلغ 243.4 مليون دينار لعام 2021، بنمو 64% مقارنة بالعام السابق، وارتفعت ربحية السهم إلى 28.59 فلسا بنمو 61.2%، كما نمت موجودات مجموعة «بيتك» بنحو 286 مليون دينار، حيث بلغت 21.8 مليار دينار بنهاية 2021 أي بنسبة 1.3%.



قيادة التمويل الإسلامي



ولفت المرزوق إلى أن «بيتك» يواصل دوره في قيادة التمويل الإسلامي والمساهمة في طرح المنتجات والخدمات المبتكرة، لتصبح عنصرا فاعلا في تنفيذ الرؤى الاقتصادية، وتوفر دعما للنمو والاستدامة، بما لدينا من قدرة على تحسين البيئة الاقتصادية دون إغفال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، مع المساهمة في المسيرة العالمية لتحقيق أهداف سلامة المناخ.



وأضاف: «في هذا الإطار نفتخر في (بيتك) بنجاحنا في ترتيب إصدار لصكوك مستدامة هو الأول من نوعه الذي تم إصداره من قبل مؤسسة مالية إسلامية، وهو الأول عالميا لصكوك مستدامة للشريحة الثانية لرأس المال، وكان ذلك عبر إصدار صكوك الاستدامة لصالح (بيتك تركيا) بقيمة 350 مليون دولار».



وشدد على أن «بيتك» يسعى الى تحقيق تطلعات العملاء والمساهمين وتنمية حقوقهم، في ظل تبني أعلى معايير الحوكمة، والحفاظ على مصالحهم عبر إطار متكامل من الشفافية والحفاظ على الاستقرار المالي للنظام المصرفي.



كما قام البنك بدور محوري لاستعادة الاستقرار بعد الجائحة، وتحملنا بشكل استباقي مسؤولياتنا كبنك إسلامي رائد ولم ندخر جهدا أمام التحديات، وأدى موظفونا دورا أساسيا من خلال البروتوكولات المتبعة مع الحفاظ على سلامة العملاء أثناء خدمتهم المصرفية وبأقصى درجات التميز.



التحول الرقمي



قال المرزوق إن «بيتك» يعتبر من أوائل البنوك التي تطرح الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة، حيث أطلق لأول مرة بالكويت العديد من الحلول المصرفية، حيث تلقى خدمات البنك الرقمية على تطبيق «بيتك» للهواتف النقالة إقبالا كبيرا وثقة من العملاء لسهولته وكفاءته المتميزة وتنوع خدماته.



وأضاف: «لقد تجاوز عدد العمليات المصرفية الإلكترونية التي نفذها عملاء «بيتك» عبر تطبيق (KFHonline) والموقع الإلكتروني، نحو 160 مليون عملية مصرفية خلال عام 2021، وبنسبة نمو بلغت 25% مقارنة بالعام السابق».



وتابع: «حققنا نجاحا ملحوظا في بداية التشغيل الفعلي لنظام المدفوعات الوطنية، عبر تطبيق متكامل مع أنظمة بنك الكويت المركزي، وموازية لشبكة سويفت العالمية، والذي من شأنه تقليل تكلفة المدفوعات الخاصة بالبنوك المحلية، إضافة إلى تحقيق معدلات أعلى من التكامل وفق المتطلبات الرقابية، واضعين بذلك حجر الأساس لحزمة كبيرة من الخدمات المستقبلية».



وأشار إلى أن تكنولوجيا المعلومات لدى «بيتك» كانت واحدة من قصص النجاح والتميز خلال العام، إذ مكنتنا من إطلاق منتجات مبتكرة وخدمات إلكترونية جديدة اعتمدت على أحدث المعايير الفنية والأنظمة التكنولوجية، وبفضل مواكبة الخطوات التقنية المتسارعة استطعنا تطوير تطبيقات «بيتك» ومنصات البرامج المختلفة.



قدرات شابة وطاقة كامنة



قال المرزوق إنه مع وصول ما يقرب من 250 ألف شاب وشابة إلى أسواق العمل في السنوات الخمس المقبلة، بات من الضروري أن يستوعب «بيتك» الطاقات الكامنة والقدرات المتميزة لهذه الشريحة، مشيرا إلى سعي البنك نحو تحقيق هذه المهمة وتعزيز الحصة السوقية لـ«بيتك»، في ظل الاستراتيجيات والخطط الرئيسية على المدى القصير والمتوسط، مع تطوير الاستراتيجية طويلة المدى واستثمار الموارد الداخلية والخارجية لجعل «بيتك» الاختيار الأول والوجهة الوظيفية الأمثل.



وأضاف: «لقد واصلنا إطلاق العديد من الحملات بنجاح واضح كان محورها العملاء والمساهمون بناء على بحوث ميدانية ودراسات متخصصة ساهمت في تحسين البيئة الداخلية، فقد شهد البنك نموا قويا ومستداما فارتفعت كفاءة الموجودات عالية الجودة، وزادت حصتنا في سوق التمويل الشخصي بشكل كبير خلال 2021».



ولفت إلى أن الموارد البشرية للمجموعة واصلت التركيز على تحقيق معدل جيد للتكويت والاهتمام بتنمية وتطوير المواهب الوطنية بمعدل يصل إلى 76%، وإبراز دورنا ومساهمتنا في الاقتصاد الكويتي، حيث يعد «بيتك» من أكثر الجهات التي توظف المواطنين الكويتيين في القطاع الخاص ما يسلط الضوء على «بيتك» كخيار أفضل للتوظيف. وتابع: «قمنا باستقطاب وتطوير المواهب الوطنية، حيث تراوحت نسبة استقطاب الكويتيين من التعيينات الجديدة للسنوات الأخيرة بين 98% و100% وكان معظمهم من حديثي التخرج، ونحرص في «بيتك» على تنفيذ خطة التعاقب الوظيفي مع مواصلة الدفع باتجاه تولي الكويتيين وظائف الإدارة الوسطى، والإدارة التنفيذية، ويدعم ذلك تحقيق أهداف توطين العمالة في بيتك».



حوكمة واستدامة



ذكر المرزوق أن عملية تطوير استراتيجية الاستدامة نابعة من رؤية «بيتك» لتعزيز مكانته الرائدة عالميا في مجال تطوير الخدمات المالية الإسلامية ورفعها إلى المستوى الأكثر ربحية والأكثر استدامة والبنك الإسلامي الأكثر ثقة عالميا.



وأضاف: «تأتي هذه العملية كتفعيل لرسالة «بيتك» في تحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز في مجال خدمة العملاء، الأمر الذي أثمر عن أن بيتك هو الأعلى تصنيفا بين البنوك الكويتية الإسلامية وفق MSCI ESG. كما توج أداؤنا المتميز بزيادة القيمة السوقية لمجموعة «بيتك» بنهاية 2021 بنسبة 35% على أساس سنوي، كما تعد الأعلى قيمة في السوق الكويتي خلال معظم فترات العام متخطية حاجز 7 مليارات دينار».



وأشار إلى أن البنك قام برفع سقف الالتزام من خلال إعادة هيكلة رؤية الاستدامة طويلة الأجل لدينا وتحديد أهدافنا الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة المهمة عبر جميع العناصر الستة: المالية والبشرية والاجتماعية والطبيعية والفكرية والصحية.



وتمتلك مجموعة «بيتك» العديد من العناصر التي تثبت بأنها تسير قدما وتحقق إنجازات ضخمة في مجال استراتيجية الاستدامة وفقا لأحدث المبادئ والمعايير وأطر العمل الدولية. حيث تقدم مجموعة بيتك خدماتها في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا عبر 526 فرعا وأكثر من 1600 جهاز صرف آلي ونحو 15 ألف موظف في جميع شركاتنا التابعة في الكويت وتركيا والبحرين وماليزيا وألمانيا.



وختاما، قال المرزوق: «يسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى مقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والشكر موصول إلى بنك الكويت المركزي، والجهات الرقابية، وكافة الشركاء على دعمهم المتواصل».



الجمعية العمومية



وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبيت التمويل الكويتي «بيتك» على جميع بنود جدول العمال، والتي من بينها: توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين، والموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 10%، ليصبح 9.2 مليارات سهم، وذلك عن طريق توزيع أسهم المنحة للمساهمين.



كما وافقت العمومية على زيادة رأسمال «بيتك» المصرح به إلى 13.48 مليار سهم، حيث حدد مقدار رأس المال المصرح به بـ 1.3 مليار دينار، فيما حدد مقدار رأس المال المصدر والمدفوع بـ 928.5 مليون دينار، ووافقت الجمعية العمومية على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي ليصبح النص المقترح: «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلفا من 14 عضواً منهم 4 أعضاء مستقلون، وتنتخب الجمعية العمومية العادية جميع الأعضاء بالاقتراع السري، وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد، وان مدة عضوية العضو المستقل تنتهي بانتهاء دورة المجلس التي تم اختياره لها، ويجوز للجمعية العامة العادية اختياره لدورة أخرى واحدة، وذلك مع مراعاة ما هو مقرر في قانون الشركات وتعديلاته وتعليمات الجهات الرقابية».

دور تنموي بارز..لدعم المشاريع الحكومية

شدد حمد المرزوق على أن «بيتك» يواصل الدور الوطني الرائد عبر دعم وتمويل المشاريع الحكومية التنموية، وتقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية للأفراد والشركات ولقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتميز المحفظة التمويلية لـ«بيتك» بتنوعها فهي تخدم قطاعات حيوية مختلفة، بما فيها الطاقة والماء والكهرباء والبنية التحتية وغيرها.



وأوضح: «تولي مجموعة «بيتك» اهتماما خاصا بالشركات الصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات التي تقود التنمية في ظل إدارة مصرفية مهنية متخصصة مع تقديم كافة الخدمات التمويلية لهذه الشريحة الواعدة».



وشدد على أن «بيتك» سيستمر في المساهمة في دعم جهود التنمية، عبر تمويل ودعم المشاريع الضخمة ومنها قيادة الشريحة الإسلامية في التمويل الممنوح لصالح مؤسسة البترول الكويتية، والمشاركة في تمويل بناء مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت، إضافة إلى دعم فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الأدوات المتنوعة.

جدارة ائتمانية عالية..وتصنيفات مستقرة

أوضح حمد المرزوق أن قطاع الخزانة والمؤسسات المالية للمجموعة اتخذ خطوات مهمة فيما قبل الجائحة لتحسين مستوى السيولة، الأمر الذي عزز مركزها وساهم في تقويتها على مستوى المجموعة وذلك بهدف تمييز عوائد الاستثمارات قصيرة وطويلة الأجل والنظر في إطالة أمد التمويل وتنويع عملية إدارة السيولة على مستوى المجموعة. وأضاف انه في إطار استراتيجية التمويل على نطاق أوسع، أصدر «بيتك» أول صكوك مضاربة للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 750 مليون دولار، الأمر الذي أدى إلى تدعيم قاعدة رأس المال بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل.



وأكد المرزوق أن «بيتك» يتمتع بجدارة ائتمانية عالية، فخلال عام 2021 منحته وكالة موديز تصنيف A1 طويل الأجل وتصنيف P-1 قصير الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف طويل الأجل عند «A+» وتصنيف F1 قصير الأجل مع نظرة مستقبلية سلبية في ظل التصنيف السيادي للكويت في فبراير 2021.

مبادرات مجتمعية رائدة

قال حمد المرزوق إن «بيتك» مزج بين النجاح المدعوم بالمؤشرات والأرقام وبين الدور الاجتماعي البارز، وقدم مفهوما جديدا لدور المال والعمل الاقتصادي في خدمة المجتمع والاتساق مع جهود التنمية وتطلعات المواطنين.



وأشار الى أن البنك نجح في المساهمة بمبادرات مجتمعية استراتيجية كان لها الأثر الطيب على المجتمع والاقتصاد الوطني، ومن ذلك إطلاق مبادرة سداد مديونيات الغارمين المتعثرين، حيث تجاوز المبلغ 20 مليون دينار كويتي يستفيد منه نحو عشرة آلاف مدين متعثر، والمساهمة بحصة كبيرة في صندوق دعم المجهود الحكومي في مواجهة أزمة كورونا الذي أعلن عنه بنك الكويت المركزي وبلغت قيمته 10 ملايين دينار كويتي، إلى جانب اتفاقيات مختلفة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لدعم الجهود الإنسانية والإغاثية.

أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم

أشار حمد المرزوق إلى أنه تقديرا للإسهامات البارزة التي حققتها المجموعة في نمو صناعة التمويل الإسلامي في كل الأسواق التي تعمل فيها، نال «بيتك» جوائز عالمية منها جائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم لعام 2021» من «Global Finance»، وجائزة «أفضل بنك محلي لعام 2021» من Asiamoney إلى جانب العديد من الجوائز المرموقة على مستوى المجموعة، وهو ما يعكس المكانة الرائدة التي يحظى بها «بيتك» سواء محليا أو في الأسواق الدولية.



وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر إلى كل مساهمينا وعملائنا على دعمهم المستمر، ولدينا الثقة أن نستمر إن شاء الله في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين والمودعين. كما أنتهز هذه الفرصة لأثني على الإدارة التنفيذية وتفاني جميع موظفينا على مستوى المجموعة، وكذلك أثمن دور أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لما قدموه من جهد متواصل ومثمر.

يمتلك شبكة مصرفية إقليمية وعالمية تمتد عبر 7 مناطق حول العالم بـ 526 فرعاً مصرفياً و15 ألف موظف

عبدالوهاب الرشود: مسيرة «بيتك» في 4 عقود.. محط اهتمام عالمي

مستمرون في تحسين جودة الأصول وتطوير سياسات منح الائتمان وأنظمة الحوكمة

«بيتك» ينفذ إستراتيجية متكاملة واضحة المعالم بالتركيز على إدارة البيانات الضخمة

إدارة العمليات بالمجموعة واصلت لعب دور حيوي لدفع إستراتيجية التحول الرقمي الفعالة

«بيتك» أصبح بنكاً رائداً يتبنى تكنولوجيا مبتكرة .. تعمل على زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة

حمد المرزوق متوسطاً عبدالوهاب الرشود وشادي زهران ود.سيد محمد الطبطبائي

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالتكليف عبد الوهاب الرشود: «بيتك يعرف أنه مؤسسة مالية إسلامية صنعها عملاؤها، ولاتزال هذه النظرة للعميل كشريك في النجاح وأبرز عناصره، فلم تكن مسيرة «بيتك» التي امتدت لأكثر من 4 عقود يسيرة، لكنها كانت حافلة بحجم ما تحقق فيها من تفوق وإنجازات، وإيجابية بالنظر الى الكم الكبير من الخطوات التي اتخذت، وملهمة بقدر ما اضافت الى صناعة التمويل الاسلامي من نجاحات وفتحت الآفاق لتنويع الخدمات والمنتجات المالية الاسلامية المبتكرة».



وأضاف الرشود خلال كلمته باجتماع الجمعية العامة للبنك: «مسيرة «بيتك» كانت وما زالت، محط اهتمام عالمي، حيث حافظ خلالها على مكانته الرفيعة كمرجع للصيرفة الاسلامية ورائد صناعة الخدمات المالية الإسلامية ضمن شبكة مصرفية إقليمية وعالمية تمتد عبر 7 مناطق حول العالم، من خلال 526 فرعا مصرفيا، وما يزيد على 1600 جهاز للصرف الآلي، ونحو 15 ألف موظف».



المؤشرات المالية





فهد الغانم وعبدالعزيز النفيسي خلال عمومية «بيتك»

وأشار الرشود إلى انه تأكيدا على الريادة، فقد تميز «بيتك» بالعديد من نقاط القوة لجهة المؤشرات المالية، فنسب السيولة عالية والقاعدة الرأسمالية متينة وهذا يدعم الالتزام بالمتطلبات الرقابية من جهة، ومن جهة أخرى يدعم نمو الأعمال وتنويع مصادر التمويل وزيادة قدرات البنك التمويلية والاستثمارية والتوسع في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة في الكويت والبلدان التي تعمل بها بنوك المجموعة في تركيا والبحرين وألمانيا وماليزيا والسعودية.



ونجح «بيتك» في تحقيق نتائج مالية قوية خلال 2021، رغم التحديات الاقتصادية محليا وعالميا، اذ سجل «بيتك» صافي ارباح للمساهمين عن السنة المالية 2021 بلغ 243.4 مليون دينار بزيادة قدرها 64.0% مقارنة بالعام السابق.



وأكد بالقول: «مستمرون في جهودنا لتحسين جودة الاصول وتطوير سياسات منح الائتمان وأنظمة الحوكمة وفقا لأفضل الممارسات. كما أننا حريصون ايضا على زيادة الاستثمار في الصكوك الخضراء من إجمالي محفظة التمويل وخاصة المشاريع المتعلقة بتخفيض انبعاثات الكربون، وذلك لنساهم بشكل فعال في بناء كويت جديدة في نفس الوقت الذي نلعب فيه دورا مهما في دفع عجلة النمو لتحقيق المنفعة للأجيال الحالية والمقبلة».



الإستراتيجية





محمد الفوزان وخالد النصف وفهد الغانم في مقدمة الحضور

قال الرشود إن «بيتك» ينفذ استراتيجية متكاملة واضحة المعالم مع التركيز على إدارة البيانات الضخمة، حيث تتجه نماذج الشراكة المفتوحة والمحايدة لتطبيقات البنك الرقمية نحو زيادة المرونة والجودة والشفافية والكفاءة التي يطمح لها عملاؤنا، كما أنها تمكننا من تنمية مجموعة منتجاتنا وتعزيزها مع تحسين خدمة العملاء والاحتفاظ بهم لنكون البنك الرائد بالفعل في الصناعة المصرفية الإسلامية وتوسيع ملاءتنا المالية، وقيادة النمو عبر المناطق الجغرافية الرئيسية، بالإضافة إلى قطاعات الأعمال والعملاء.



وأضاف: «نزيد تأثيرنا وأهميتنا في الصناعة المصرفية مع ربط أطراف المجموعة بشكل متكامل، إذ نستمر في تعميق وجودنا في الأسواق الدولية الرئيسية. فلدينا استثمارات طويلة الأجل في الشرق الأوسط ومناطق أخرى حول العالم، وندير بنوكا في البحرين وفي تركيا، وتتسع استثماراتنا في آسيا «بيتك - ماليزيا» كما ينمو فرعنا في ألمانيا بشكل لافت. كما ندير بنكا استثماريا في المملكة العربية السعودية».



قطاع الخزانة للمجموعة



وضمن جهود «بيتك» لتطوير سوق النقد بين البنوك الإسلامية ولكونه صانع سوق رائدا ونشطا محليا، قال الرشود ان «بيتك» طور قطاع الخزانة والمؤسسات المالية للمجموعة بتسهيلات ائتمانية جديدة للبنوك المحلية والاقليمية ذات تصنيف ائتماني عالي لتوزيع المخاطر على نحو أفضل، إضافة إلى المحافظة على توازن حصيف لتحقيق أعلى العوائد على السيولة الإضافية المتوافرة، وواصل نموه من خلال إبرام العديد من الصفقات المشتركة والثنائية على الصعيدين المحلي والدولي، مسجلا قيمة مرتفعة قياسية حيث تجاوز حجم المحفظة 2.3 مليار دولار، ويعكس ذلك المركز الريادي الذي يحتله «بيتك» في سوق الخدمات المصرفية الإسلامية لتلبية احتياجات عملائنا من المؤسسات المالية.



كما قام قطاع الخزانة والمؤسسات المالية للمجموعة ببذل قصارى جهوده لتوسعة أنشطة الاستثمار والتداول في أسواق رأس المال الأولية والثانوية. ونظرا إلى كونه أكثر صناع السوق نشاطا في السوق الثانوية، نفذ قطاع الخزانة على مستوى المجموعة صفقات صكوك تجاوز حجمها 16 مليار دولار خلال 2021 مع استمراره في تنفيذ الطلبات في السوق الثانوية على إصدار أول صكوك لـ«بيتك» في الكويت.



تكنولوجيا المعلومات



ذكر الرشود أنه خلال عام 2021، حققت إدارة تكنولوجيا المعلومات العديد من الإنجازات. وبفضل تكامل الخدمات الإلكترونية الجديدة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، استطاع البنك تفعيل وطرح العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة، والتي تضاف إلى باقة الخدمات التي سبق طرحها بالتعاون مع الهيئة، مما يسهم في تسهيل المعاملات المصرفية لعملاء البنك. هذا وأسست إدارة تكنولوجيا المعلومات منصة بنية الخدمات SOA التي تتيح إطلاق منتجات جديدة بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق «بيتك أونلاين» على المنصة الإلكترونية الخاصة بشركة هواوي العالمية، فضلا عن تطبيق نظام المعالجة المباشر STP لمدفوعات (سويفت) الصادرة.



وفي إطار مواكبة التكنولوجيا، سعى «بيتك» إلى تعزيز التكامل السحابي بين أنظمة الحماية الذي من شأنه أن يسمح لخدمات ومنتجات أمن المعلومات وإدارة الحدث (SIEM) التي تجمع بين إدارة أمن المعلومات (SIM) وإدارة الأحداث الأمنية (SEM) بتوفير التحليل وعمل قرارات في الوقت الحقيقي وذلك من خلال التحذيرات الأمنية التي تولدها أجهزة الشبكة الإلكترونية. بالإضافة إلى ما سبق، قام «بيتك» بتطوير حزمة تقارير مراقبة الائتمان كوفيد-19، وذلك من خلال عملية أتمتة عن التقارير الشهرية لمراقبة الائتمان والتي تستند إلى تفويض البنك المركزي بالإبلاغ عن تأثير أزمة كورونا والتي تحتوي على مجموعة من التقارير الخاصة بعمليات ائتمان العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة.



عمليات المجموعة



ذكر الرشود أن إدارة العمليات في مجموعة «بيتك» واصلت لعب دور حيوي في دفع استراتيجية التحول الرقمي الفعالة بحيث أصبح «بيتك» البنك الرائد في تبني التكنولوجيا المبتكرة التي تعمل على زيادة الانتاجية وتقليل التكلفة والمحافظة في نفس الوقت على أدنى معدلات المخاطر وأفضل إجراءات الرقابة.



وأضاف: «قمنا في عام 2021 بإطلاق والمشاركة في العديد من مشاريع التحول وتبني مبادئ التكنولوجيا المالية (فنتيك) مثال النموذج الالكتروني (eform) والذي يعتبر قناة الكترونية رائدة تعمل على عرض جميع البيانات دون الحاجة الى اي ادخال يدوي للبيانات».



وتابع بالقول: «من أهم الانجازات التي تم تحقيقها في عمليات البطاقات هي عملية تحويل جميع بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع المسبق الخاصة ببيتك الى نظام التحقق غير المتصل (offline) من البطاقة بناء على تعليمات البنك المركزي. وقد تم تحقيق ذلك قبل الموعد المحدد».



إدارة المخاطر



قال الرشود ان ادارة المخاطر للمجموعة سجلت العديد من الانجازات، حيث أدت عملية التحول الرقمي الى تطوير تقارير المخاطر إلى تقارير تفاعلية ديناميكية بدلا من الاعتماد على التقارير الاعتيادية مما ساعد على توفير الوقت وتحسين عملية التكامل ورقابة وتحليل المخاطر بشكل افضل.



كما قامت ادارة المخاطر للمجموعة بتطوير وتطبيق إطار عمل استراتيجية التمويلات غير المنتظمة التي تتضمن تحديث استراتيجية التمويلات غير المنتظمة عبر جميع البنوك التابعة واستخدام انظمة ومفاهيم أدوات الانذار المبكر لتحسين جودة الاصول وتبني افضل الممارسات العالمية لإضفاء المزيد من الرقابة على الميزانية العمومية وتحسين جودة أصول المجموعة.



وأشار إلى أن ادارة المخاطر للمجموعة نجحت بإجراء تحول لمخطط تكنولوجيا مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بما في ذلك إجراء تقييم مكثف للجانب التكنولوجي بحيث يغطي جميع برامج وتطبيقات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. ومن مزايا ذلك: حماية البنك من مخاطر عدم الالتزام الرقابي والقانوني.



وأضاف أنه جرى أيضا تحديث اطار نزعة المخاطر للمجموعة والشركات التابعة بصورة أشمل وذلك للتكيف مع الوضع الاقتصادي المتقلب في ظل استراتيجية المخاطر للمجموعة. وكذلك بناء إطار عمل المرونة التشغيلية وخارطة الطريق من خلال تقديم إطار عمل وسياسة مخاطر الغير وتطوير اسلوب تقييم المخاطر، الطرف الثالث والرابع وإجراءات إدارة الشراء والموردين.



مساهمات مجتمعية



شدد الرشود على أن «بيتك» حرص خلال مسيرة امتدت لقرابة 45 عاما على أن يكون العمل الإنساني وخدمة المجتمع ضمن أولوياته، واضطلع بدور رائد في المسؤولية الاجتماعية بمختلف عناصرها ضمن أعلى المعايير، حيث ساهم في العديد من المبادرات المجتمعية الاستراتيجية مثل: سداد مديونيات الغارمين المتعثرين بالتعاون مع وزارة العدل، حيث تجاوز المبلغ 20 مليون دينار كويتي يستفيد منه نحو عشرة آلاف مدين متعثر. وكذلك المساهمة بحصة كبيرة في صندوق دعم المساعي الحكومية والاحتياجات والتدابير العاجلة في مواجهة أزمة كورونا والذي بلغت قيمته 10 ملايين دينار، كما ساهم «بيتك» منفردا بمبلغ إضافي للصندوق.



وأضاف أن «بيتك» وقّع اتفاقية مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتنفيذ مشاريع إغاثية وطبية للاجئين السوريين والمحتاجين في الأردن بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني. كما وقع اتفاقيتين مع مؤسسة الحسين للسرطان والهلال الأحمر الكويتي لعلاج مرضى السرطان من اللاجئين السوريين وقطاع غزة في الأردن. ويتميز «بيتك» بسجل حافل في الشراكة والدعم لمبادرات الشباب الكويتي وتشجيعهم في الحلول والتطبيقات الرقمية. ويعكس دعم «بيتك» للمبادرين ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، دوره الرائد في تشجيع الشباب الكويتي وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال.



ونظمنا العديد من المبادرات الاجتماعية التي صممناها لتتناسب مع كل شريحة من شرائح المجتمع، وكانت أنشطة وفعاليات «بيتك» محل تقدير وثناء من قبل أفراد المجتمع. كما كان للشباب والطلبة حيز كبير في استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لـ«بيتك»، وعليه فجددنا شراكات استراتيجية مع جامعات وكليات مختلفة في القطاعين الخاص والحكومي لدعم الطلبة والشباب.



وضمن ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية ودوره الكبير في دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وقع «بيتك» اتفاقية شراكة هي الاولى من نوعها في القطاع المصرفي الكويتي، مع «الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين»، يقوم بموجبها بمبادرات مختلفة من ضمنها تدريب مجموعة من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف الادارات في «بيتك».

«بيتك - كابيتال».. نجاحات عديدة

قال الرشود إن «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية الوحيدة للمجموعة، نجحت خلال 2021 في قيادة وترتيب إصدارات لصكوك تزيد على 15 مليار دولار لقاعدة عملاء متنوعة تغطي الجهات السيادية والمؤسسات عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.



وأضاف ان الشركة شاركت في إصدار صكوك «بيتك» ضمن الشريحة الاولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار، وكذلك في إصدار أول صكوك استدامة لـ «بيتك - تركيا» ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 350 مليون دولار.



ولفت إلى أن الصفقات الأخرى خلال العام تضمنت إصدارات صكوك لشركة أرامكو السعودية (6 مليارات دولار)، والبنك الإسلامي للتنمية (1.7 مليار دولار)، وبنك دبي الإسلامي (مليار دولار) والبنك الأهلي المتحد الكويت والبحرين، بحجم صفقة بلغ 600 مليون دولار لكل منهما، وحكومة المملكة المتحدة (700 مليون جنيه استرليني).



وقال إن الاستثمارات العقارية لـ «بيتك كابيتال» عكست أداء قويا، وكان للشركة دور كبير في إدارة استثمارات العملاء بعناية والمحافظة عليها بنجاح عبر فئات الأصول والمناطق الجغرافية المتعددة، واستطاعت ضمان استمرار التوزيعات النقدية لغالبية صناديق الاستثمار الخاصة بها خلال جائحة كورونا.

قطاع الشريعة.. مواصلة الأعمال رغم تحديات «كورونا»

أشار الرشود إلى أن قطاع الشريعة في «بيتك» استمر خلال عام 2021 في أداء مهامه وأعماله رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، حيث قامت إدارة التدقيق الشرعي الداخلي للمجموعة بتنفيذ أعمال التدقيق الشرعي على قطاعات وإدارات «بيتك» حسب الخطة المعتمدة لعام 2021، كما قامت إدارة البحوث والاستشارات الشرعية بإجراء المراجعة الشرعية على العقود والمنتجات والاتفاقيات والسياسات الواردة من قطاعات وإدارات «بيتك»، والرد على الأسئلة والاستفسارات الشرعية المعروضة عليها ورفع ما يتطلب منها إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للحصول على الرأي الشرعي، وفي مجال نشر الوعي والثقافة الشرعية بين العملاء والموظفين، تم الرد على الأسئلة والاستفسارات الشرعية الواردة من العملاء عبر الهاتف، كما تم إعداد نشرات فقهية اقتصادية ونشرها للموظفين عبر القنوات الالكترونية المتاحة في «بيتك». بالإضافة الى ذلك، تم تصميم وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للموظفين، حيث وصل عدد المقاعد التدريبية للبرامج الشرعية لموظفي «بيتك» نحو 510 متدربين.

منتجات وخدمات مبتكرة

قال عبدالوهاب الرشود إن «بيتك» خلال عام 2021، أطلق العديد من المنتجات والخدمات والتقنيات الرقمية المبتكرة بنجاح كبير، والتي فاقت توقعات العملاء، حيث اشتملت تلك المنتجات والخدمات على حلول أطلقناها لأول مرة في الكويت، مثل:



٭ التحويل الفوري لحسابات العملاء في تركيا.



٭ اتاحة استخدام الساعات الذكية والموبايل لإنجاز المعاملات المصرفية من خلال أجهزة الصرف الآلي.



٭ طلب المنتجات التمويلية من خلال تطبيق KFHonline وباستخدام التوقيع الإلكتروني.



٭ إطلاق خدمة تحويل العملات «أونلاين» مباشرة وبأسعار تنافسية تخدم شريحة كبيرة من العملاء عند تنفيذ التحويلات بالعملات الأجنبية.



٭ إصدار فوري لبطاقة السحب الآلي باستخدام البطاقة المدنية أو تطبيق KFHonline خلال 3 دقائق.



٭ فتح حساب لعملاء جدد من خلال تطبيق KFHonline دون زيارة الفرع وباستخدام التوقيع الإلكتروني عبر تطبيق هويتي.



٭ خيارات ادخار شخصية ذكية مع خدمة خطتي للتوفير عبر تطبيق الموبايل.



٭ إطلاق تطبيق KFHonline على المنصة الإلكترونية الخاصة بشركة هواوي العالمية



٭ فتح حسابات/ ودائع مصرفية في «بيتك - تركيا» لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة.



٭ صناديق أسواق المال للعملاء ذوي الملاءة المالية.

رعاية واستقطاب المواهب لمجموعة «بيتك»

ذكر الرشود انه خلال العام 2021، كانت الموارد البشرية للمجموعة رائدة في رعاية واستقطاب المواهب التي تتناسب مع رؤى وطموحات «بيتك» الحالية والمستقبلية. واستمرت في تحسين بروتوكولات العمل التي أهلت عودة الموظفين بشكل سلس وآمن الى جميع مواقع عمل «بيتك». كما أطلقت الموارد البشرية وإدارة العلاقات العامة عدة حملات تحفيزية تسهل عملية تلقي موظفي «بيتك» لقاح كوفيد-19، ما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة موظفي «بيتك».



وأضاف: «وفرنا منصات تدريبية افتراضية لموظفينا لتزويدهم بالأدوات اللازمة التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم. إن استثمارنا في تطوير برنامج ذوي الإمكانات العالية (HiPos) وقادة المستقبل (Successors) يشكل 37% من إنفاقنا على التدريب، ما يدعم نمو قادة المستقبل».



وشدد على أن الموارد البشرية حرصت على التنوع والشمولية من خلال تمثيل السيدات في برنامج «فرصة» لتطوير المتفوقين بنسبة 48% حيث يعتبر هذا التمثيل أكبر تمثيل بالمقارنة مع الأعوام السابقة. كما قامت الموارد البشرية للمجموعة على عمل استبيان موجه لسيدات «بيتك» بهدف تلبية احتياجات وطموحات السيدات. وبفضل التركيز الإضافي على شغل الوظائف بسيدات موهوبات حققنا تقدما في زيادة تمثيل المرأة في فريق عمل «بيتك».

20 جائزة عالمية مرموقة

أوضح عبدالوهاب الرشود إنه خلال 2021، حصد «بيتك» 20 جائزة مرموقة على مستوى المجموعة من جهات ومؤسسات عالمية متخصصة في عالم المال والأعمال، وذلك تقديرا لتفوق البنك ومساهماته، والمؤشرات المالية، وعناصر التميز والمبادرة والابتكار الرقمي في المنتجات والخدمات، ورضا العملاء، والعلاقات الاستراتيجية، والالتزام بالمعايير الأخلاقية.



ولفت إلى أن «بيتك»، فاز بجائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم لعام 2021» من مجموعة «غلوبل فايننس» العالمية، وذلك ضمن النسخة الـ 14 للجوائز التي تمنحها المجلة سنويا. كما منحت «غلوبل فايننس» «بيتك» جائزة أفضل مزود تمويل مشاريع إسلامي في العالم، إضافة إلى منحها شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» جائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في العالم، و«بيتك تركيا» جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في تركيا، و«بيتك- ألمانيا»، جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في أوروبا.



وحصد «بيتك» جائزة «أفضل بنك خاص للخدمات المالية الإسلامية»، وهي جائزة مرموقة على مستوى العالم ضمن النسخة الحادية والثلاثين من جوائز مجلة «برايفت بانكر إنترناشيونال» لعام 2021، بالإضافة الى العديد من الجوائز المرموقة الأخرى.