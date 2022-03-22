طارق عرابي



أشاد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي بتحسن أداء بيئة العمل في الكويت، مؤكدا أنها أصبحت بيئة صحية، وذلك في ظل مساندة كل وزارات وهيئات الدولة للقطاع الصناعي.



وقال الخرافي أمام الجمعية العامة العادية لاتحاد الصناعات التي عقدت مساء امس الأول، ان الاجتماعات الدورية التي يقوم بها اتحاد الصناعات مع كل الوزراء، تساعد في حل مشاكل الصناعيين والتأكيد على أهمية المنتج الوطني، لافتا إلى ان تعامل الوزراء الجدد مع الاتحاد ممتاز.



وكشف الخرافي عن اجتماع عقد مع وزير الكهرباء تضمن مقترحا ينص على ان يتم تسجيل أولوية المنتج المحلي بوضوح في كل العقود بحيث يتم تطبيقها في العقود المباشرة مع الوزارات. وأشاد الخرافي بتعاون وزيرة البلدية د.رنا الفارس، والتي قال ان اجتماعا جمعه بها قبل أسبوعين لمناقشة موضوع التشابك في المسؤوليات بين البلدية وهيئة الصناعة وخاصة في الارتدادات التي يمكن أن تستفيد منها المصانع، مشددا على متابعة الموضوع لنقل المسؤولية من البلدية لهيئة الصناعة.