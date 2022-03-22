

عقدت شركة الإنماء العقارية اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك بمقر الشركة الرئيسي يوم الأحد الماضي بنسبة حضور بلغت 60.8%، حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة صالح تركي الخميس، بحضور ممثلي كل من وزارة التجارة والصناعة ومدقق الحسابات الخارجي وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وقد تمت الموافقة على بنود جدول اجتماع الجمعية.



وقالت الشركة، في بيان صحافي، ان نتائج أعمالها خلال عام 2021 تمثلت في تسجيل خسائر بمبلغ 1.86 مليون دينار، مقارنة بخسائر بلغت 459.63 ألف دينار لعام 2020، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين لعام 2021 نحو 41.08 مليون دينار، مقارنة بـ 43.66 مليون دينار عن العام السابق.



وأشارت الشركة إلى ان خسائرها من العمليات التشغيلية بلغت 928.9 ألف دينار، مقارنة بأرباح بلغت 481.64 ألف دينار عن العام السابق، كما انخفضت مطلوبات الشركة إلى 24.08 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 30.77 مليون دينار عن العام السابق، كما بلغت خسارة السهم 4.13 فلوس.