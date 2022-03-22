دارين العلي



حصد عدد من وزارات الدولة والجمعيات الاهلية والشركات الخاصة جائزة الادارة السعيدة في الاحتفال الاول للجائزة الذي نظمته جمعية السعادة والايجابية امس الاول بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في فندق «كراون بلازا».



وقالت رئيس الجمعية المستشارة نجاة الحشاش خلال الحفل الذي حضره ممثلو الجهات الحكومية والخاصة الفائزة بالجائزة: ان الاحتفال يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسعادة الموافق 20 مارس من كل عام، حيث احتفظت الكويت بترتيبها في المركز الرابع عربيا في المؤشر العالمي للسعادة لـ 2022 بعد مملكة البحرين والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.



ولفتت الحشاش الى ان السعادة بمفهومها الشامل كانت ولاتزال من القيم والمفاهيم الحياتية التي يسعى الانسان لإدراكها ووضع أطر لبلوغها، ومع تطور المجتمعات وتغير ملامحها الجانحة نحو الحداثة، اكتسب مفهوم السعادة في بيئة العمل قيمة خاصة لارتباطه الأصيل بعدد من المؤشرات التي تعكس مستوى الأداء الوظيفي ومنها الانتاجية والرضا الوظيفي والتزام الموظف، مشددة على ان السعادة الوظيفية تحتل رأس الهرم في آليات تأسيس مجتمع فاعل ومتميز، وتعد بيئة العمل المثالية إحدى أهم الركائز التنموية في مجال تطوير وتنمية قدرات وأداء الموارد البشرية، بل هي حجر الزاوية في رؤى النهوض المستقبلية للدول وخططها الخمسية والعشرية، ومنها قطعا رؤية «كويت جديدة 2035» التي تتبلور من خلال محتواها الخطوط العريضة للدفع قدما بعجلة التنمية الاقتصادية بالاستناد الى قيم عميقة، أبرزها تحقيق السعادة والايجابية للفرد والمجتمع. وكان لمدير ادارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية خالد بن شفلوت كلمة قال فيها: ان حفل تكريم الفائزين بجائزة الادارة السعيدة الأول يعكس اهتمام الوزارة بتفعيل دور جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني عبر دعمها في المبادرات والأفكار التي تتبناها وتطلقها للارتقاء بالمجتمع ودفع عجلة التنمية في البلاد.



واضاف بن شفلوت: أدركت القيادة الحكيمة والمشرع الكويتي أهمية جمعيات النفع ومؤسسات المجتمع المدني ووضعت من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية القوانين والآليات التي تنظم عملها وتشجع على تطورها ونمو الكيانات المعبرة عنها.

الوزارات والجهات الفائزة

٭ وزارة الدفاع ـ التوجيه المعنوي والعلاقات العامة.



٭ وزارة الداخلية ـ مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة.



٭ وزارة الصحة ممثلة بمدير الإدارة العلاقات العامة د.غادة ابراهيم.



٭ مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي م.سعود الدبوس.



٭ مكتب نائب المدير العام لشئون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني



٭ م. سعد العتيبي.



٭ شركة زين ممثلة بالرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات وليد الخشتي.



٭ وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد.



٭ المدير التنفيذي لقناة «اي تي في» أحمد الفضلي.



٭ إدارة مستشفى الهادي ـ د.فاتن الميلم نائب المدير العام.



٭ جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية.



٭ جمعية الروضة وحولي التعاونية ممثلة بنائب المدير العام للقطاع المالي والإداري عبدالله الشراح.



٭ رئيس المجلس الاقتصادي «الأفرو آسيوي» طارق العبيد.



٭ معرض الفنان التشكيلي - اللواء المتقاعد طارق حمادة.