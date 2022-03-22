استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق سفير جمهورية جيبوتي لدى البلاد السفير عبدالقادر حسين عمر، حيث تناول اللقاء أحاديث ودية حول بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية.



كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين «الأنباء» وسفارة جيبوتي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين، لاسيما مع دور الصحافة المهم في إلقاء الضوء على القضايا المشتركة.



وخلال اللقاء، أكد السفير الجيبوتي انه سيعمل على تعزيز التبادل التجاري مع الكويت والعمل على وجود خط بري وجوي بين الكويت وبلاده كونها تتمتع بموقع إستراتيجي متميز وتعتبر بوابة أفريقيا للعالم.



كـمـا أكـد الـسـفـير عبدالقادر عمر حرص بلاده على تشجيع الاستثمار، حيث توفر كل الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى وجود عدد كبير من البنوك الأجنبية العاملة فيها.



كما استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق القائم بالأعمال في سفارة باكستان لدى البلاد فيصل مجيد، حيث بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل التعاون بين «الأنباء» وسفارة باكستان بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.



حضر اللقاءين نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومدير التـحرير الزميل محـمد بسام الحسيني.