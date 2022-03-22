أبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» بصدور قرار بتكليف قياديين لمدة 3 أشهر كفترة مؤقتة وذلك عقب قبول استقالة عدد من وكلاء الوزارة المساعدين.



وجاء في القرار تعيين كل من: سعود حمد الخالدي وكيلا للوزارة ووكيلا مساعدا لقطاع الأخبار والبرامج السياسية، وأحمد براك البريكي وكيلا مساعدا لقطاع الإعلام الخارجي، وحسين علي العنزي وكيلا مساعدا لقطاع الشؤون القانونية، وبدر ناصر الطراروة وكيلا مساعدا لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد، وحمد عبدالكريم بن حيدر وكيلا مساعدا لقطاع الشؤون الإدارية والمالية، وسعد نافل العازمي وكيلا مساعدا لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، وصالح زيد العتيبي وكيلا مساعدا لقطاع السياحة، ود.يوسف عبدالوهاب السريع وكيلا مساعدا لقطاع الإذاعة، وفهد عبدالكريم الغيلاني وكيلا مساعدا لقطاع التلفزيون.