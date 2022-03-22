التقى محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، ‏مدير إدارة مساجد محافظة الأحمدي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.منيف عبيد الهاجري وذلك في اطار الاستعدادات لمسابقة محافظة الأحمدي الرمضانية السادسة لحفظ وتجويد القرآن الكريم للعام 1443 هجري - 2022 ميلادي، التي ستعقد خلال شهر رمضان المقبل تحت عنوان «الأحمدي غير في شهر الخير»، مؤكدا سعادته باستمرار النجاح والتميز الذي حققته خلال السنوات الخمس الماضية، متمنيا التوفيق للقائمين علي المسابقة من منتسبي المحافظة والوزارة.



بدوره، أعرب الدكتور منيف الهاجري عن سعادته باللقاء، مثمنا التعاون المستمر مع محافظة الأحمدي، خاصة في تنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده، التي دأبت المحافظة على تنظيمها عبر السنوات الماضية بالتعاون مع وزارة الأوقاف ممثلة في ادارة مساجد الأحمدي، لافتا الى ان التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية في الدولة بادرة طيبة تستحق الثناء والتقدير، مشددا على تقديم منتسبي الإدارة المشاركين في اللجنة المنظمة جميع اوجه الدعم للمسابقة.