أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، أن الحكومة بصدد تخفيف القيود على الأفراد والمنشآت التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وأوضح الشبول في تصريحات صحافية امس، أن ذلك يأتي بناء على توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة خلال اجتماعها الذي عقد أمس الأول.



وتشمل التعديلات الجديدة إلغاء التباعد في المساجد ودور العبادة مع الالتزام بارتداء الكمامة، وإلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة مع الالتزام بسند أخضر وارتداء الكمامات في تجمعات الأماكن المغلقة، كما أنها تتضمن إلغاء شروط تحديد الطاقة الاستيعابية في التجمعات الداخلية والخارجية، خصوصا صالات الأفراح والمطاعم، بما في ذلك إلغاء شرط تحديد أعداد الجالسين على الطاولة نفسها في المطاعم، وكذلك السماح بإقامة الخيم الرمضانية وموائد الرحمن.



من جهة أخرى، قالت رئيسة ونغ كونغ، كاري لام، إنها سترفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية من 9 دول في الأول من أبريل المقبل، مع خفض فترة الحجر الصحي للمسافرين الوافدين إلى النصف لتصبح 7 أيام.



وكانت حكومة الإقليم قد أوقفت الرحلات الجوية من 9 دول رأت أنها عالية الخطورة، بما في ذلك: الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، بعد زيادة تفشي سلالة أوميكرون من فيروس كورونا والتي تعد سريعة الانتقال في يناير الماضي.



وقالت لام، في تصريح صحافي وفقا لوكالة الأنباء اليابانية «كيودو» امس، إنه بدءا من أبريل المقبل سيسمح لسكان هونغ كونغ الذين تم تطعيمهم بالكامل بالعودة إلى المدينة من أي دولة بعد الحصول على نتيجة اختبار سلبية.



وأضافت أنه سيتم خفض فترة الحجر الصحي الحالي من 14 يوما لجميع المسافرين الوافدين إلى 7 أيام، حيث سيخضعون خلالها لاختبارات سريعة يومية يليها أسبوع إضافي من المراقبة الذاتية بشرط أن تكون الاختبارات المعملية سلبية في اليومين السادس والسابع.



في الوقت نفسه سيتم تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي تدريجيا على 3 مراحل اعتبارا من 21 أبريل المقبل، مع تخفيف معظم الإجراءات بعد 3 أشهر.



من جهتها، قررت إندونيسيا إلغاء شرط الخضوع للحجر الصحي لجميع الزوار الأجانب، الذين يدخلون البلاد بشرط حصولهم على التطعيم الكامل ضد فيروس «كورونا»، وذلك اعتبارا من اليوم.



وأعرب وزير السياحة والاقتصاد ساندياجا صلاح الدين أونو، عن أمله في أن تساعد السياسة الجديدة في إنعاش صناعة السياحة في البلاد وتوفير فرص اقتصادية جديدة للسكان المحليين، بحسب ما نقلت صحيفة «جاكرتا بوست» المحلية.