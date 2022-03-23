أعلنت شركة «وان ويب» OneWeb المشغلة للأقمار الاصطناعية، والتي اضطرت إلى تعليق عمليات الإطلاق المقررة عبر صواريخ سويوز الروسية، الإثنين أنها ستستأنفها مستعينة بخدمات الشركة الأميركية «سبايس اكس» لمواصلة نشر كوكبتها. وقالت الشركة في بيان، إن «وان ويب وسبايس اكس أبرمتا اتفاقا يسمح لوان ويب بمعاودة عمليات إطلاق الأقمار الاصطناعية»، مشيرة إلى أن أول عملية إطلاق ستحصل خلال السنة الراهنة. وأطلقت الشركة حتى الآن 428 قمرا اصطناعيا من أصل 648 في هذه الكوكبة ووضعتها على مدار منخفض. وقد وضع ثلثا هذه الدفعة الأولى بواسطة صواريخ سويوز الروسية عبر شركة ستارسيم المشتركة بين «اريان سبايس» الأوروبية ووكالة «روسكوسموس» الروسية.