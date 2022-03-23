وثق الجناح الكويتي في معرض (إكسبو دبي 2020) معالم الحياة البرية في صحراء الكويت من خلال عرض مجموعة من الحيوانات البرية والطيور التي استوطنت صحراء الكويت عن طريق عملية التحنيط.



وتضم تلك المجسمات أنواعا عديدة من الحيوانات الصحراوية مثل (الضبع) وطائر (البومة) و(الإوزة البرية) و(الإوزة الرمادية) وطائر (الحبارى) وهو أحد اشهر فصائل الطيور المهاجرة في الكويت وشبه الجزيرة العربية.



وضمن مجسمات العرض في الجناح طائر (بشاروش)، المعروف باللغة الإنجليزية بطائر (الفلامنجو) الذي يتميز بطوله ولونه الوردي، حيث ينتشر في المناطق الساحلية، وأصبح مقصدا لهواة التصوير بسبب شكله ولونه المميز.



كما ضم الجناح نوعا آخر من الطيور المائية يشبه في شكله الإوز ولديه منقار مدبب يطلق عليه اسم (غطاس آكل السمك)، وسمي بهذا الاسم لتميزه بطريقة صيد لفريسته الأساسية وهي الأسماك عن طريق غطسه داخل المياه ليصطادها.