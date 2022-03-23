أعلنت الممثلة الروسية شولبان خماتوفا المعروفة بدوريها في فيلم «غود باي لينين!» وفي «بيتروفز فلو» لمواطنها المخرج كيريل سيريبرينيكوف، أنها غادرت روسيا وتوجهت إلى لاتفيا، معربة عن استنكارها الحرب الدائرة في أوكرانيا.



وفي مقابلة مع الصحافية الروسية كاترينا غورديفا بثت الأحد عبر يوتيوب، قالت الممثلة البالغة 46 عاما «لم أكن في روسيا عندما بدأت الحرب بل كنت في إجازة. اعتقدت بداية أن علي الانتظار ثم وقعت عريضة مناهضة للحرب، بعدها تأكدت أنه من الأفضل عدم العودة إلى روسيا».



ودرست شولبان في مدرسة كازان المسرحية ثم في الأكاديمية الروسية للفنون المسرحية في موسكو، ثم خاضت مجال السينما للمرة الأولى عام 1998.



وحقق فيلم «لونا بابا» (1999) لبختيار خودوجنازاروف شهرة واسعة لها، إذ نالت بفضله جائزة أفضل ممثلة بمهرجان السينما الروسية في بلدة أونفلور الفرنسية.



وتعتبر شولبان إحدى أفضل الممثلات الروسيات في جيلها، وتعمل في مجالات السينما والمسرح والتلفزيون.



وفي منتصف مارس تركت راقصة الباليه في مسرح بولشوي أولغا سميرنوفا الفرقة الروسية المرموقة التي كانت إحدى نجماتها، وانضمت إلى فرقة الباليه الوطنية الهولندية في أمستردام.