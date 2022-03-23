وصل يختان يملكهما الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش إلى ميناءين في تركيا التي لم تنضم للعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو والتي طالت أيضا مالك نادي تشلسي لكرة القدم وأثرياء آخرين مقربين من الكرملين. وأبراموفيتش من بين الأشخاص الذين أدرجوا على قائمة عقوبات أقرها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي. ورسا اليخت «إكليبس» البالغ طوله 160 مترا ويرفع علم برمودا، في ميناء مرمريس بجنوب غرب تركيا، حسبما ذكرت صحف تركية نقلا عن مواقع ترصد حركة الملاحة.



وهذا ثاني يخت يملكه أبراموفيتش يرسو في تركيا. والتقطت مشاهد ليخته الآخر «سولاريس» البالغ طوله 140 مترا ويرفع علم برمودا في منتجع بودروم بجنوب غرب تركيا الإثنين.